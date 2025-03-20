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座無虛席！南港LaLaport迎下班人潮高峰 民眾見排隊人龍驚呼「太扯」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南港LaLaport美食街迎來晚上下班人潮高峰。記者江佩君／攝影
南港LaLaport美食街迎來晚上下班人潮高峰。記者江佩君／攝影

南港LaLaport今日中午開幕後，晚上下班時段再湧進了一波人潮高峰，美食街除了座無虛席，首度插旗台北的日本人氣超市LOPIA排隊人潮甚至以「L型」繞了店門口一大圈，有民眾想要買握壽司更被告知要等一個小時，本來想來買晚餐的消費者經過LOPIA時直呼「太扯了！」

有上班族下班後特地殺過來南港LaLaport要吃晚餐，在LOPIA排隊後買了明太子烤龍蝦好，直接在外面公共區坐下開吃，消費者表示，LOPIA開幕價非常划算，像是日本栃木縣草莓兩盒只要500元，只要其他百貨超市價格的一半。

南港軟體園區上班族表示，過去用餐幾乎都在中信園區吃，但那邊的選擇沒有LaLaport多，相信南港LaLaport開了後，這裡就會成為南港上班族的廚房。

南港LaLaport美食力大爆發，全館300家品牌餐飲占3成、高達99家餐飲品牌選擇，光是美食街就分別打造兩處地下一樓、五樓，六樓也有主題餐廳進駐。但開幕初期可別以為可以輕鬆用到餐，開幕第一天自中午開門後美食街隨即被塞爆，晚餐時段更迎來了下班人潮高峰。

日本人氣超市LOPIA幾乎每開一個據點，就引爆當地話題。這次首度在台北市亮相，排隊人潮幾乎沒斷過，也為了南港LaLaport開幕推出人氣商品、生鮮開幕優惠，包括黑毛和牛、沙朗牛排、黑毛和牛肋眼精選肉品都以特價呈現。

首度插旗台北的日本人氣超市LOPIA排隊人潮繞了店門口一大圈。記者江佩君／攝影
首度插旗台北的日本人氣超市LOPIA排隊人潮繞了店門口一大圈。記者江佩君／攝影
首度插旗台北的日本人氣超市LOPIA排隊人潮繞了店門口一大圈。記者江佩君／攝影
首度插旗台北的日本人氣超市LOPIA排隊人潮繞了店門口一大圈。記者江佩君／攝影

LaLaport 日本 美食

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