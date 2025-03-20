遠百竹北美麗購物節開跑 讓人粉漾春遊輕鬆購

春暖花開，萬物甦醒，正是脫去厚重大衣、換上輕盈春裝出遊的好時節，遠百竹北即日起至4月17日推出「美麗購物節」檔期活動，帶來超值美妝優惠，讓您輕鬆入手心儀好物，美美的迎接春天到來。

時髦春裝潮好BUY，即日起至4月17日化妝品(含沐浴精油)及內睡衣當日單筆消費滿3,000元送300元，滿1萬元再加送200元、憑遠東百貨APP於百貨服飾當日單筆滿4,000元送300元，滿3萬元再加送800元、保健器材/BOSE當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。

刷卡滿額超優惠，持14大銀行信用卡於化妝品(含沐浴精油)單筆分6期刷滿1萬元送350元、於1樓化妝品單筆分6期刷滿3萬元再加送300元商品券，數量有限，換完為止、持9大銀行信用卡於全館當日刷滿5,000元送100元、滿1.5萬元送300元，持12大銀行信用卡於1樓國際精品單筆分6期刷滿1萬元送800元，持8大銀行信用卡於數位3C/MUJI(含APPLE)單筆分6期刷滿10,000元送500元。

HAPPY GO卡友點點成金最超值，凡本人親持HAPPY GO卡及身分證件於8樓顧客服務中心憑卡扣50點即贈200元紅利券一張，每身分證件限換2份，數量有限，換完為止；空瓶回收兌成金，於4月1日起至4月30日，凡持遠百竹北本館正櫃的保養品、香氛空瓶，回收5個正貨空瓶即可兌換50元抵用券，每人每卡限換3份，邀您愛美的同時一起愛地球。

青春活力FUN春假 毛孩麻吉來同樂

在春暖花開最適合春遊的季節，遠百竹北攜手新竹縣政府在3月22日於7樓古厝區舉辦「青年永續未來主題日」，現場不僅有精彩的劇場演出與趣味DIY活動，更特別邀請百變男團《VERA》來與民眾共度活力滿滿的春日時光；接著3月29、30日，同樣於7樓古厝區，有來自新竹縣各校的優秀音樂團隊帶來一連串精彩的音樂展演，還有大小朋友都喜愛的魔術表演、腹語秀等趣味街頭藝人演出，為即將到來的兒童節增添歡笑與驚喜。