Mark Gonzales全台首店人氣旺 台灣二號店插旗高雄
滑板界傳奇人物Mark Gonzales同名服裝品牌「Mark Gonzales」是許多潮流人士喜愛的品牌，也是前往南韓旅遊必買的人氣潮牌，現在台灣也能買到，全台首店進駐南港LaLaport，開幕首日就吸引許多品牌愛好者前往，人氣絡繹不絕。接著Mark Gonzales台灣二號店將於3月25日進駐高雄漢神巨蛋。
Mark Gonzales被人尊稱Gonz，是創造當今街頭滑板玩法的元老玩家之一，西元1986年他以一記驚呼大家的超遠豚跳後，甚至在舊金山滑板聖地一處更以他為命名「Gonz Gap」。除了是滑板屆的傳奇他也有當代藝術家等多重身份，自九十年代開始把創意延伸到街頭時尚領域，與許多知名街頭品牌展開合作，也成就他在Street Fashion的地位。「Mark Gonzales」是他授權給南韓服飾業者的同名品牌，並擔任品牌藝術總監，是南韓受到高人氣歡迎的潮牌之一。
「Mark Gonzales」服飾最大的特色就是Mark Gonzales手寫創作而成的logo以及最具代表性的天使插畫圖案，充滿個人風格的特色字體及書法標誌融入logo的創作，並在服裝上展現出滑板文化精神以及年輕世代隨興又具風格的生活樣態。
台灣首家「Mark Gonzales」服裝、配件款式豐富，引進許多限量商品，或是將傳統板仔服裝以日常的方式重新呈現，不僅適合潮流滑板人士也適合日常的時尚穿搭。還有受歡迎的LOGO設計款、格紋圖案恤衫等款式，牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，除了演繹九十年代街頭時尚，也符合時下年輕世代的流行審美。
開幕活動推出單筆消費滿3,000元贈送品牌中筒襪一雙、單筆消費滿6,000元贈送天使吊飾一個、單筆消費滿15,000元成為Player玩家會員贈送品牌手拿包款 (每人限領一份，贈品數量有限送完為止)。
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