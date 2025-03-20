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全台現存歷史最悠久 「TGI FRIDAYS星期五餐廳」台中英才店4/20閉幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
TGI FRIDAYS台中英才餐廳將於4月20日閉幕，轉戰崇德商圈。業者提供
TGI FRIDAYS台中英才餐廳將於4月20日閉幕，轉戰崇德商圈。業者提供

因應商圈轉移，全台現存歷史最悠久的「TGI FRIDAYS星期五餐廳」台中英才店，驚傳將於4月20日結束營業，不過台灣總代理開展（7789）餐飲集團強調：「這次不說再見！」，而是規劃在台中市崇德路再開新店，預計5月與消費者見面。

而配合新店轉戰崇德商圈，開展宣布，4月1日起每周末推出包含點牛排升級豬肋排雙拼、點指定餐點送沙拉、每周五暢飲等多重優惠，閉幕當天到店打卡上傳，還可獲得獨家「紀念車票」，邀請大台中消費者一起往下一站崇德餐廳前進。

TGI FRIDAYS台中英才餐廳於1994年開幕，是現存最「資深」的TGI FRIDAYS餐廳，也是台中第一家美式餐廳。營業初期連招募員工都大排長龍，還曾創下單日銷售70萬元業績，陪伴許多台中消費者成長。

走過31個年頭，因應台中商圈轉移，英才餐廳將於4月20日結束營業。曾任英才餐廳首任廚房經理、現任開展餐飲集團營運長李宏智表示：「從沒想過能見證英才餐廳的第一天與最後一天！閉幕不代表離別，是階段性任務的結束，歡迎台中朋友一起來英才餐廳聚聚，並相約崇德餐廳再見面。」

台中崇德餐廳預計於5月正式開幕，營運規模將大幅擴張，為更多消費者提供最經典的美式風味。

TGI FRIDAYS以「往更好的下一站前進」為主軸，在餐廳內打造美式校園巴士站牌，呼應英才餐廳陪伴你我走過青春歲月，廣邀消費者一起搭車，往下一站更大、更好的崇德旗艦店前進。

4月1日起至4月19日，在英才餐廳站牌拍照區打卡，並標註TGIFRIDAYSTaiwan，即可獲贈限量版紀念車票一張，未來憑車票至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜三選一一份(可選擇香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳或英式炸魚薯條)。

為了把握機會與TGI FRIDAYS台中英才餐廳的老朋友好好敘舊、新朋友再創美好回憶，TGI FRIDAYS特別推出多重以「校園」為主題的優惠活動，4月起每周末準時起跑，周周好康都不同。

4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣，當過學生就懂，每一學期的學分都要審慎以對、仔細盤算，多一分太累、少一分延畢。活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一優惠，怎麼算都省。

「熱門通識課」則於4月12日至4月13日接力登場，熱門的定義是什麼？就是先搶位再說。限時兩天點購肋眼或紐約牛排，免費升級半份豬肋排雙拼組合，先搶先贏。

緊接著於4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」，活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排，任一道餐點就送精選沙拉一份，不用抽籤等開獎，人人平等有點就有送。

此外，TGI FRIDAYS大聲號召曾與英才餐廳一同努力的員工學長姊回家看看，4月1日起訂位時表明員工身分並出示相關證明，4人以上即可擁有獨家餐點折扣，讓歡樂氛圍沖淡離別感傷，更象徵不論多久，多遠。

西式餐飲領導品牌開展餐飲集團，目前旗下共有七大品牌，包含美式餐飲龍頭GI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，以及自有品牌洛杉磯風味LillA、Dan Ryan's Chicago Grill芝加哥美式餐廳、Amarion’s New York Italian Restaurant & Cafe紐約創義料理、salt & stone新式加州料理以及頂級肉品通路泰勒肉鋪。

TGI FRIDAYS提供道地的美國食物、特色飲料、與真正的個人化服務。以歡樂的用餐體驗，與獨創的吧台文化，完美詮釋「在這裡，天天歡樂星期五(IN HERE, IT’S ALWAYS FRIDAY.)」的品牌承諾。

TGI FRIDAYS在全球50多個國家，共有超過600家餐廳服務顧客，於1991年進入台灣，成為許多台灣消費者心中最經典的美式餐廳首選。

全台現存歷史最悠久的「TGI FRIDAYS星期五餐廳，也是台中第一家美式餐廳。業者提供
全台現存歷史最悠久的「TGI FRIDAYS星期五餐廳，也是台中第一家美式餐廳。業者提供

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