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統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」！亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商邀約統一企業集團與關係企業、學校及企業夥伴等，攜手超過550個永續夥伴共同響應「地球一小時」世界關燈日活動。記者王聰賢／攝影
統一超商邀約統一企業集團與關係企業、學校及企業夥伴等，攜手超過550個永續夥伴共同響應「地球一小時」世界關燈日活動。記者王聰賢／攝影

統一超商連續第2年取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權擔任台灣主辦方之一，今年匯聚全球逾550個永續夥伴及關係企業共同參與「Earth Hour地球一小時」全球綠色行動，將在3月22日晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時，預計將有約1.5萬個據點同時關燈，為亞洲跨國連鎖超商最大規模的關燈活動。

統一超商指出，今年廣泛邀請政府單位及企業永續夥伴們共同倡議「Earth Hour地球一小時」世界關燈日活動，包括環境部、統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨、悠旅生活（星巴克）、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、愛金卡、PChome網路家庭與各大銀行等，以及首度跨海邀請逾4,100家菲律賓7-ELEVEN門市響應，世界關燈日當天一同關閉招牌燈一小時。

為讓消費者深度連結與體驗關燈行動，7-ELEVEN首次在世界關燈日前夕以「關燈互動體驗」、「LOCK醬關燈挑戰」、「閱讀永續好鄰居同樂會」串聯規畫線上線下活動，讓減碳活動具象化；透過「關燈一小時」主題策展與世新大學、台中泰安服務區南站與台南東山服務區合作，3月23日前可至現場透過互動裝置體驗關閉7-ELEVEN門市招牌燈；線上由LOCK醬發起「關燈一小時」短影音挑戰社群活動。預估關燈體驗活動可觸及百萬人次。

7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會於3月22日起舉行《關燈一小時．為地球充電》主題「閱讀永續好鄰居同樂會」，首次透過親子共讀繪本與門市同樂會與消費者溝通「關燈一小時」行動，預計將舉辦1,500場，參與達3萬人次，透過遍布全台門市網絡，將節能減碳理念深入學校、家庭與社區。

統一超商更從營運面出發攜手減碳，藉由節能設備研發創新及導入門市節能設計等，2023年已透過節能專案成功為7-ELEVEN門市共節省超過1億度電，相當於可供應近千萬個家庭一日用電；自去年6月更領先同業推動7-ELEVEN門市實施凌晨3～6點限時關閉招牌燈政策，已有超過1,500家門市加入，已節省逾56萬度電、減少27.7萬公斤碳排量。

線上由LOCK醬發起「關燈一小時」短影音挑戰社群活動，一起舞動關燈Challenge。記者王聰賢／攝影
線上由LOCK醬發起「關燈一小時」短影音挑戰社群活動，一起舞動關燈Challenge。記者王聰賢／攝影
7-ELEVEN與世新大學合作舉辦「關燈一小時」主題策展，（圖左起）世新大學校長陳清河、統一超商永續發展委員會秘書長羅文璣。記者王聰賢／攝影
7-ELEVEN與世新大學合作舉辦「關燈一小時」主題策展，（圖左起）世新大學校長陳清河、統一超商永續發展委員會秘書長羅文璣。記者王聰賢／攝影
統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」，號召約1.5萬個據點齊關燈，打造亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動。圖／統一超商提供
統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」，號召約1.5萬個據點齊關燈，打造亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動。圖／統一超商提供
統一超商永續發展委員會秘書長羅文璣（圖中）與LOCK醬、條碼貓一起呼籲世界關燈日當天一同關燈一小時。記者王聰賢／攝影
統一超商永續發展委員會秘書長羅文璣（圖中）與LOCK醬、條碼貓一起呼籲世界關燈日當天一同關燈一小時。記者王聰賢／攝影

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