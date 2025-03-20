2025年怎推銷台灣？觀光署辦全球觀光行銷會議 聚焦二大主軸

交通部觀光署於本月17-20日辦理「2025全球觀光行銷推廣研討會議」，召集16個駐外辦事處主任，聚焦全球市場布局，討論觀光數位永續發展趨勢。藉由駐外辦事處主任第一手的在地情勢分析及交流討論，期以台灣觀光行銷國家隊之姿，強化主題產品，擴大行銷面向。

會中聚焦於「強化主題產品」及「擴大行銷面向」二大主軸，在強化主題產品方面，以台灣燈會、仲夏節、台灣美食展、自行車旅遊節、台灣好湯為宣傳主題，本年度適逢「世界壯年運動會」、「世界賞鳥博覽會」、「世界露營大會」在台舉辦，展現台灣舉辦大型賽會活動之能量及生態低碳旅遊、永續觀光等主題旅遊之發展已日趨成熟。

同時掌握郵輪旅遊（強化日韓、港星馬Fly-Cruise推介）、新南向市場企業獎勵旅遊、歐美紐澳一程多站，皆為主題行銷重點，日本市場「千人放天燈」及「野柳石光」二項大型夜間活動成功募客經驗亦可供其他市場參考，並積極評估以其他大型活動引客。

而在擴大行銷面向部分，各主力客源市場由當地知名藝人擔任台灣觀光形象代言人，近期更首度邀請日本聲優津田健次郎為宣傳影片配音，優美聲線表現出旅行台灣的滋味，引發話題，未來也將創新行銷宣傳方式，例如活用ACG（動畫、漫畫、電子遊戲）管道，擴大行銷宣傳效果。

同時也持續投放並運用大型廣告、數位廣告、社群媒體、專屬頁面等平台收集相關數據資訊，即時調整推廣內容、訊息與目標受眾，使效益最大化，聚焦重點主題(如新秘境、新景點、新活動)，鏈結台灣旅遊產品，並因應全球AI應用趨勢，以AI協助國際旅客提前規劃台灣遊程，提高送客及國際旅客來台效益。

觀光署表示，台灣觀光服務分處（TTIC）的有效布局，成果已陸續展現，去（113）年2月孟買TTIC正式成立，今年2月就迎來800人的印度獎勵旅遊團，顯見拓點策略奏效。為乘勝追擊，今年將於荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨與美國西雅圖等潛力三城市增設TTIC，為歐洲、紐澳及北美市場再添助力，同時也規劃將孟買升格為辦事處，持續開拓新興市場，開發更多潛力旅客來台。