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慶祝創立129周年 3200箱「中華郵政版綠乖乖」40分鐘售罄

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華郵政歡慶成立129周年，首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品。圖／中華郵政提供
中華郵政歡慶成立129周年，首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品。圖／中華郵政提供

中華郵政公司為慶祝創立129周年，首次與經典零食品牌「乖乖」合作，攜手推出「幸運骰聯名款乖乖」，今郵政節上午10時於「i郵購」網站開賣，短短40分鐘3,200箱即銷售一空，中華郵政表示，暫不追加開賣。

中華郵政本次的聯名商品不僅喚起大眾的童年記憶與情感，並反映民眾對郵政吉祥物「波波鴿」的喜愛。為回饋廣大波波鴿粉絲，自今起至4月10日止，民眾可前往全國16間郵局O2O郵購站，透過電子看板的拍照功能，或與聯名款乖乖一起拍照，將照片上傳至FB「i郵購粉絲團」，即可參與抽獎活動，有機會獲得限量10組的「獨家波波鴿證件套」，限量紀念品僅送不賣。

中華郵政表示，本次與乖乖的聯名合作只是開端，「i郵購」未來將積極開發波波鴿與知名品牌聯名或特規商品，值得期待的是，即將到來的母親節檔期，將與榮獲台南2025十大伴手禮的品牌「塩萃」攜手合作，共同推廣北門鹽田的特色文化與優質產品。

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