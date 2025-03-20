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首日午餐賣1000份！林聰明插旗南港LaLaport 百人排隊
台北首間「林聰明沙鍋魚頭」，自即日起正式進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，店內提供沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃等南港限定套餐，另外也有機會買得到全台大缺貨的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」。首日開幕午餐時段，現場就排隊約百人，顯現林聰明的超強人氣。
「林聰明沙鍋魚頭」過去曾獲「500碗」與「500盤」雙重肯定，更曾登上Netflix紀錄片「世界小吃」，乃是嘉義極具代表性的小吃美食。隨著LaLaport南港開幕，林聰明沙鍋魚頭也正式北上，開設台北首間分店。店內共提供有7款套餐方案，其中沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃均為南港限定，每套299～399元，另外還有經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲等不同選擇，每套279元起。
同時店內提供「聰明炸魚薯條」，搭配具有嘉義特色的「白醋」（美乃滋）。另外還有販售聰明醬、麻辣鴨血、魚鬆方塊酥等即食餐點。其中全台大缺貨的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」也於現場限量販售。在開幕首日中午，現場就匯聚約百人排隊人龍。業者透露，估計首日中午售出超過1,000份餐點。
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