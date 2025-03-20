快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

聽新聞
0:00 / 0:00

首日午餐賣1000份！林聰明插旗南港LaLaport 百人排隊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
林聰明沙鍋魚頭首度插旗台北，開幕日現場匯聚百人排隊。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭首度插旗台北，開幕日現場匯聚百人排隊。記者陳睿中／攝影

台北首間「林聰明沙鍋魚頭」，自即日起正式進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，店內提供沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃等南港限定套餐，另外也有機會買得到全台大缺貨的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」。首日開幕午餐時段，現場就排隊約百人，顯現林聰明的超強人氣。

「林聰明沙鍋魚頭」過去曾獲「500碗」與「500盤」雙重肯定，更曾登上Netflix紀錄片「世界小吃」，乃是嘉義極具代表性的小吃美食。隨著LaLaport南港開幕，林聰明沙鍋魚頭也正式北上，開設台北首間分店。店內共提供有7款套餐方案，其中沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃均為南港限定，每套299～399元，另外還有經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲等不同選擇，每套279元起。

同時店內提供「聰明炸魚薯條」，搭配具有嘉義特色的「白醋」（美乃滋）。另外還有販售聰明醬、麻辣鴨血、魚鬆方塊酥等即食餐點。其中全台大缺貨的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」也於現場限量販售。在開幕首日中午，現場就匯聚約百人排隊人龍。業者透露，估計首日中午售出超過1,000份餐點。

沙鍋水餃套餐，每份299元。記者陳睿中／攝影
沙鍋水餃套餐，每份299元。記者陳睿中／攝影
聰明炸魚薯條，每份139元。記者陳睿中／攝影
聰明炸魚薯條，每份139元。記者陳睿中／攝影
南港店販售多款特色商品，也包含「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」。記者陳睿中／攝影
南港店販售多款特色商品，也包含「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧。記者陳睿中／攝影
沙鍋鮭魚頭套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋鮭魚頭套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋香酥魚排套餐，每份388元。記者陳睿中／攝影
沙鍋香酥魚排套餐，每份388元。記者陳睿中／攝影

LaLaport 嘉義 水餃 鮭魚

延伸閱讀

南港LaLaport來了百貨業要小心？民眾開逛體驗給分數了

南港LaLaport開幕人潮湧入 2026年營收上看100億

LaLaport開幕了..民眾光入場花5分鐘 媽帶小孩直衝這區

林聰明沙鍋魚頭下周首度進駐LaLaport南港店 菜色推新品

相關新聞

百貨業要小心？南港LaLaport開幕迎人潮 民眾開逛體驗給分數

南港LaLaport今天開幕遇上近日難得好天氣，吸引許多民眾湧入搶先體驗台北最新話題購物中心，記者現場詢問20世代、30...

南港LaLaport開幕首日民眾塞爆美食街 預估逾3萬人逛店

台北市最新、最大購物中心南港LaLaport今日中午12點半正式開放民眾入場，開店前即吸引大量民眾排隊，就為了搶先體驗最...

統一超商串聯全球夥伴倡議「Earth Hour地球一小時」！亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈活動

統一超商連續第2年取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權擔任台灣主辦方之一，今年匯聚全球...

2025年怎推銷台灣？觀光署辦全球觀光行銷會議 聚焦二大主軸

交通部觀光署於本月17-20日辦理「2025全球觀光行銷推廣研討會議」，召集16個駐外辦事處主任，聚焦全球市場布局，討論...

慶祝創立129周年 3200箱「中華郵政版綠乖乖」40分鐘售罄

中華郵政公司為慶祝創立129周年，首次與經典零食品牌「乖乖」合作，攜手推出「幸運骰聯名款乖乖」，今郵政節上午10時於「i...

首日午餐賣1000份！林聰明插旗南港LaLaport 百人排隊

台北首間「林聰明沙鍋魚頭」，自即日起正式進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，店內提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。