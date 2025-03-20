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百貨業要小心？南港LaLaport開幕迎人潮 民眾開逛體驗給分數
南港LaLaport今天開幕遇上近日難得好天氣，吸引許多民眾湧入搶先體驗台北最新話題購物中心，記者現場詢問20世代、30世代民眾逛街心得，普遍喜歡南港LaLaport寬敞的購物空間，讓逛街更舒服，加上吃的餐飲品牌多，平常逛街以信義區、中山區居多的他們，也有人表示有了南港LaLaport，有可能會減少去信義、中山區逛街的頻率。以滿分100分來算，30世代消費者給了67分、70分的分數，20世代消費者分別給了75分、80分的評價。
30世代消費者指出，相較市中心百貨與郊區的南港LaLaport，會喜歡逛空間大一點的購物中心，如果品牌齊全可以一整天都在這裡逛，如果沒時間的話，就會去百貨密集的信義商圈快速補貨。也有民眾指出，平常喜歡去中山站的新光三越與誠品，街區風格很文青，可以喝咖啡、逛街、逛完再繼續喝咖啡。
針對南港LaLaport開幕，有消費者給出67分的分數，因為還有部分品牌沒整理好，現場也還看得到施工痕跡，感覺開幕有點硬開，但廁所不錯有提供免治馬桶。另有消費者給出70分，覺得品牌跟三井體系差不多，而且現場沒看到什麼香氛品牌。
二十世代的大學生，則是為了台灣首家日本潮牌「9090」進駐南港LaLaport特別而來，當天戰利品光是買「9090」服飾就買了上萬元，大學生指出，上次去日本有些想買的缺貨，但這邊貨色齊全，與日本價差大約每件不到一千元台幣。相較百貨，他們喜歡大店型空間，加上吃的品牌多，未來很可能會影響他們去市區型百貨購物的頻率，加上以後這裡有威秀影城，這點也是很加分，給出75～80分的分數，主要是有些還沒開幕的品牌。
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