百貨業要小心？南港LaLaport開幕迎人潮 民眾開逛體驗給分數

南港LaLaport今天開幕遇上近日難得好天氣，吸引許多民眾湧入搶先體驗台北最新話題購物中心，記者現場詢問20世代、30世代民眾逛街心得，普遍喜歡南港LaLaport寬敞的購物空間，讓逛街更舒服，加上吃的餐飲品牌多，平常逛街以信義區、中山區居多的他們，也有人表示有了南港LaLaport，有可能會減少去信義、中山區逛街的頻率。以滿分100分來算，30世代消費者給了67分、70分的分數，20世代消費者分別給了75分、80分的評價。

30世代消費者指出，相較市中心百貨與郊區的南港LaLaport，會喜歡逛空間大一點的購物中心，如果品牌齊全可以一整天都在這裡逛，如果沒時間的話，就會去百貨密集的信義商圈快速補貨。也有民眾指出，平常喜歡去中山站的新光三越與誠品，街區風格很文青，可以喝咖啡、逛街、逛完再繼續喝咖啡。

針對南港LaLaport開幕，有消費者給出67分的分數，因為還有部分品牌沒整理好，現場也還看得到施工痕跡，感覺開幕有點硬開，但廁所不錯有提供免治馬桶。另有消費者給出70分，覺得品牌跟三井體系差不多，而且現場沒看到什麼香氛品牌。