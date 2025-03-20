南港LaLaport開幕湧人潮…是否衝擊交通？下午車流量曝光

台北市南港LaLaport今天開幕，日系品牌進駐，面積更達4萬7千多坪，勢必吸引民眾慕名而來，但周遭有南港展覽館等商辦，因此憂心衝擊整體交通，不過截至下午3點半近4點，周邊車流量依舊順暢。交通局表示，停車場空間使用僅不到50％，持續觀察整體狀況。

根據業者送交的交維計畫，開幕期間平日約吸引5萬人潮、假日達6萬9千多人。適逢南港展覽館的智慧城市展及國際自行車展，交通局密切留意環東下來、經貿一、二路、南湖大橋、經貿二路157、105巷等主要連結的道路。

今天現場12點半開幕，周邊排隊入場稍有人潮，約莫於下午3點大致消化完畢。車流量部分，觀察經貿一、二路附近也不見車潮，僅有零星幾輛汽車開出，未影響到道路。

台北市交通治理科長林育生表示，中午開幕到下午3點半目前周邊車流量順暢，且LaLaport內部停車空間使用不到50％。觀察今天前來的民眾都是利用周邊的捷運站，不過由於是開幕首日且為平日，人潮估計不高，可能下班車潮才會變高，持續觀察。

林育生說，三井公司有成立應變中心，台北市交通局、警察局、交通大隊、高公局及新北市政府交通局等也有進駐，隨時監控周邊車流狀況。至於行人部分，由於開幕期間會平衡人車流，所以行人號誌上也會做微調，持續觀察人車狀況調整，「短期一兩個月會以臨時性調整，長期的話則是以工程來優化。」

另外，北捷表示，因應南港展覽館站會有增加的旅客，今天安排總計5名支援人力，呼籲大家多多搭乘捷運前往周邊商場。

為了降低民眾開車前往，LaLaport業者提供申辦三井會員者，當日不限金額發票，即可兌換100元商品折價券及超值優惠券，限量2萬份。同時消費單筆滿6千元以上，即可免費宅配服務1次。