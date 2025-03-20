Jonathan Anderson黃金十年的完美紀錄 LOEWE出紀念書
Jonathan Anderson於過去十年間於LOEWE擔任創意總監，日前雙方結束合作，讓許多時尚媒體與粉絲相當感嘆。在這十年間，LOEWE從一間西班牙皮件品牌茁壯為一個深受年輕世代喜愛的當代精品品牌，除了每一季令人驚喜的男女裝設計與各具高辨識度的原創包款配件外，也跨足藝術與家飾，叫好也叫座。
2024年，在歡慶Jonathan Anderson掌理LOEWE十週年之際，品牌於上海舉辦了《Crafted World》回顧展，除了重新鋪陳品牌早年創立的歷史，也同時回顧Jonathan Anderson任職LOEWE創意總監十年的重要時刻；如今，LOEWE更將出版《Crafted World: Jonathan Anderson's LOEWE》書籍，為這黃金十年的歲月完美總結：該書將採限量發行的方式，自3月21日起供已預先登記的顧客在loewe.com官網率先預訂，3月27日正式在官網、指定書店及零售商公開販售。
《Crafted World: Jonathan Anderson's LOEWE》以精彩視覺圖像及文字，回顧Jonathan Anderson任職創意總監期間推出的時裝系列及倡導的文化推廣活動，包括為LOEWE 設計的首個系列 - 2015年春夏女裝系列到最近期的2025年春夏男裝展等包羅其中，全面呈現他為LOEWE創造的無數重要時刻。636頁的精彩內容編排大略按時間排序，大尺寸圖像涵蓋經典的設計、廣告、時裝展場地設計、專門店的裝潢及藝術品與工藝品擺設，以及過去十年的幕後花絮等。同時收錄Zadie Smith撰寫的序、Jonathan Anderson與造型設計師Benjamin Bruno的長篇對談，與LOEWE品牌好友以及藝術合作夥伴的對話等。特製書盒更於盒面一角飾以銅質LOEWE Anagram標誌，從細節體現對細節的重視。
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