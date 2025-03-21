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300店進駐！南港LaLaport「台灣初展店」品牌一覽 鎖定這類消費族群

遠見／ 文‧吳婉瑜
南港LaLaport20日開店前，門口吸引大量民眾排隊等進場。聯合報系資料照／記者江佩君攝影
南港LaLaport20日開店前，門口吸引大量民眾排隊等進場。聯合報系資料照／記者江佩君攝影

南港LaLaport 20日開幕，有哪些「首店」亮點？又將如何帶動港湖周邊的人潮與錢潮？《遠見》一文解析。

三井不動產集團在台灣的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport於2025年3月20日在台北南港正式開幕，商場面積從地下一樓到地上六樓約4萬7000坪 ，進駐約300家店，其中有許多「台灣首店」品牌

潮流時尚類

・graniph：圖像設計服飾，與藝術、繪本、音樂、動畫聯名合作。

・9090：90-00年代復古街頭風，曾與 AAPE、umbro、寶可夢聯名。

・MARK GONZALES：滑板傳奇 Mark Gonzales 創立的美式街頭品牌。

・comcoca：日系快時尚品牌，提供實惠價格的流行穿搭。

親子與生活雜貨

・petit main：潮流童裝品牌，提供親子時尚穿搭選擇。

・LAKOLE楽好楽：以「日日是好日」概念，提供服飾與生活雜貨。

餐飲類

・La Ohana：夏威夷度假風餐廳，營造五感沉浸式用餐體驗。

・SAPPORO BONE：北海道人氣排餐品牌，專賣日式烤生牛肉。

・三之星ミツボシ：主打袴鍋米飯，搭配烤肉與特製醬汁。

・韓美膳 & 豆腐里：提供韓式料理，如紫菜包飯、醬油炸雞、手工豆腐石鍋飯。

日系服飾．雜貨 & 親子生活類

・niko and …：首度進駐商場，結合服飾與咖啡館。

・HARE：黑白配色時尚品牌，融合藝術與流行趨勢。

・repipi armario：少女簡約穿搭風格品牌。

・LOWRYS FARM：「現在就想穿」的流行趨勢與經典單品。

▼ 其他知名日系品牌：

・BEAMS / URBAN RESEARCH / relume JOURNAL STANDARD：提供簡約、休閒時尚單品。

・green label relaxing：強調「時尚讓人快樂」的日常服飾品牌。

・Nano universe：大阪起家，以美式休閒風格打響知名度。

・土屋鞄製造所：東京職人皮革工藝，從小學生書包起家，

・傳承半世紀技術。 MARKEY’S：充滿童趣設計的日系童裝品牌。

・森林家族（EPOCH）：經典人偶、精緻小屋及多樣配件，打造童年回憶。

整理：遠見記者吳婉瑜

南港LaLaport樓層規劃。取自南港Lalaport官網
南港LaLaport樓層規劃。取自南港Lalaport官網

該商場為三井不動產與台灣人壽合作的南港C3開發案，承租地下一樓至地上六樓作為營運據點。商場位於南港軟體經貿園區，鄰近捷運板南線與文湖線，距離三鐵共構的南港站僅隔一站，周圍有南港展覽館、音樂文化創作中心、軟體產業園區等，吸引大量商務人士與展覽人潮。

此外，南港近年住宅開發熱絡，3公里內約有60萬人口，5公里內達100萬人口，辦公大樓、飯店陸續進駐。未來，LaLaport南港還將透過空橋串聯周邊建物，包括南港展覽館、中國信託金融園區等。

南港Mitsui Shopping Park LaLaport

・特色：南港Mitsui Shopping Park LaLaport是北部首座LaLaport

・地點：位於台北市南港軟體經貿園區，鄰近捷運「南港軟體園區」站

・開幕時間：2025/3/20正式開幕（部分餐廳會在4月中至5月陸續開幕）

・營業時間：11:00～20:00

・地址：台北市南港區經貿二路131號

南港新商圈正成形？知名品牌可發揮集客力

隨著LaLaport南港、台北漢來大飯店等知名服務業品牌陸續進駐，南港新商圈正逐步成形？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，南港發展脈絡與「重劃區」發展模式相似。她認為，在企業與政府持有大量土地的背景下，知名品牌的進駐將有效發揮集客效應，帶動商業發展。

至於LaLaport是否能帶來磁吸效應，帶動周邊人流與新業者進駐？一名參與多個百貨商場開幕的業界高層認為，該區交通不如三鐵共構的南港 CityLink 來得便利，加上商圈仍待培養，可能需要時間成熟。徐佳馨則持較樂觀態度，認為南港的成長速度不會太慢，「台灣科技業收入好，港湖一帶聚集了科技、金融相關產業，展場也從TICC（台北國際會議中心）擴展到南港展覽館，規模與規格都更大。」

她指出，家庭客群仍可能會仰賴大眾運輸前往商場，而這些消費者在飲食方面需求較高，必須提供獨特或獨家品牌來吸引他們。

南港消費族群是「新錢」世代

徐佳馨進一步分析南港消費族群的特質，與北市信義、大安、中正等地相比，南港並非「老錢」（世代累積財富的家族），而是「新錢」（科技、金融新貴）。

她指出，這兩者的消費行為截然不同：老錢客群偏好炫耀型消費，對特定品牌或服務（如櫃姐）有高度忠誠度，且重視消費便利性；新錢客群則追求流行、行銷亮點，偏向輕奢與機能型消費，對品牌忠誠度較低。

這也反映在LaLaport的品牌選擇，該商場未進駐Chanel、LV等國際精品品牌，顯示這類高端消費品牌並未將南港三井視為其主要目標市場。

儘管LaLaport 開幕將吸引大量人潮，不過徐佳馨認為，這些人流主要集中於商場內部，外溢效應有限，從南港中國信託金融園區的觀察，平日人流以周邊上班族為主，週末才有來自汐止、基隆、內湖居民。

LaLaport未進駐Chanel、LV等國際精品品牌。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
LaLaport未進駐Chanel、LV等國際精品品牌。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

小店家正凋零，大品牌卻占盡優勢

隨著LaLaport 300家店鋪開幕的集客力，南港將成為下一個服務業戰場？

徐佳馨認為，「台灣的小型店家正在凋零，大品牌占資源優勢，這點在南港尤其明顯。」她分析，由於商場普遍採取 「包底抽成制」，租金相對較高，獨立小店的生存空間有限，只有像 「雙月」這類成功被跨國集團快樂蜂收購的小品牌，才有機會與大品牌競爭。

此外，近年來食安問題（如：寶林茶室事件），讓商場對於食品安全標準更加嚴格，這也間接提高小店進駐門檻，未來將更難以在大型商場內立足。

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（本文出自2025.03.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

LaLaport 品牌 百貨

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