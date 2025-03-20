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大包正潮！GUCCI全新Softbit巨型馬銜鍊包 鬆垮更有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI近日發表2025早秋Softbit巨型馬銜鍊肩背包，接軌大包風潮。圖／GUCCI提供
GUCCI近日發表2025早秋Softbit巨型馬銜鍊肩背包，接軌大包風潮。圖／GUCCI提供

量體的變化、極大或極小常能產生趣味。GUCCI近日推出新款2025早秋的Softbit巨型馬銜鍊肩背包，除強化經典GUCCI風格元素馬銜鍊，並接軌刻正時興的大包風潮。

東南亞僧侶時興的一種大容量、單肩背戴的包款近年陸續從日系風潮席捲回歸歐美時尚精品領域。本次GUCCI發表的2025早秋Softbit馬銜鍊肩背包（手提包）正與這股大包無縫接軌，同時再以GUCCI嚴選的頂級皮革、經典馬銜鍊，以及鬆弛垂墜的舒適感成為設計三大亮點。

Horsebit馬銜鍊原本就是GUCCI的經典元素，但本系列與Horsebit 1955的方正輪廓截然不同：Hobo的手提把和垂墜感，讓整體具有類三角形的幾何趣味；同時傳統的Horsebit被設計成「半形」、量體亦刻意放大，凸顯了鮮明的存在感。包款之所以柔軟的秘訣其一是GUCCI運用了Brainy Calf西班牙小牛皮，因此本身便具備天然紋路與自然光澤，其二則是包款加工過程並採用火麻鞣革、因此皮革質感更為柔軟、輕盈，呈現與量體不成正比的愜意輕快。

其中GUCCI Softbit Small手提包訂價99,300元，共有米白、黑、咖啡、酒紅四種顏色，Softbit Large肩背包則添多了橄欖綠色合計五色，訂價則為11萬5,800元，已可洽全台GUCCI專門店洽詢。

Softbit Small手提包有著相當立體的包款輪廓，造型鮮明。圖／GUCCI提供
Softbit Small手提包有著相當立體的包款輪廓，造型鮮明。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Small手提包，99,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Small手提包，99,300元。圖／GUCCI提供
「半形」的馬銜鍊五金元件，呈現強烈的裝飾意味。圖／GUCCI提供
「半形」的馬銜鍊五金元件，呈現強烈的裝飾意味。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包，11萬5,800元。圖／GUCCI提供

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