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攜手亞洲50大酒吧 圓山飯店推全新在地調酒
圓山大飯店攜手亞洲50大「Bar Mood Taipei 吧沐」聯手，推出全新「覓到By吧沐」酒吧，是圓山飯店開業至今首次與異業跨界合作推出聯名商品。董事長葉菊蘭表示，Bar Mood酒吧一直致力於展現台灣獨特的文化認同，以在地食材優先，與圓山飯店重新詮釋台灣文化的理念相符，葉菊蘭表示，圓山飯店走過威權到民主，從傳統到創新，希望以在地獨特風味調酒，期待將台灣調酒文化推向國際。
圓山飯店這次與Bar Mood酒吧強強聯手，重新演繹臺灣在地酒款的獨特風味，以玉山凍頂白蘭地、玉泉紹興酒與紅葡萄酒、58度金門高粱、竹葉青等作為基酒，更有鹿茸、蟲草、參茸、五加皮調味的香甜酒，苦艾酒及隱藏風味酒，透過探索富含歷史意涵的在地酒，覺醒旅人的記憶與味蕾，引領賓客體驗獨具臺灣文化的味覺盛宴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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