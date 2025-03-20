奧運金牌王齊麟就愛這款！吉拉雪莉12、15年為台灣而生

蘇格蘭威士忌品牌「JURA吉拉」持續創造話題，攜手從台灣出發的奧運羽球雙金牌國手王齊麟，以及為台灣而生的「吉拉雪莉12年」與「吉拉雪莉15年RESERVE」兩款威士忌，聯袂呈現英國銷售No.1的卓越成績，見證初心與巔峰交織的精采時刻。

從小學三年級起，王齊麟便在台灣踏上羽球之路，這條漫長而堅定的旅程，不忘初衷，堅持不懈，最終登上奧運雙金的榮耀。賽場之外，王齊麟更鍾情於吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌甜順、好喝的口感，這種細膩、溫潤的品酩體驗，不僅呼應了他對羽球純粹的熱愛，更象徵初心一路陪伴的真摯美好。

王齊麟坦言：「我覺得吉拉的島民跟台灣很像，因為我們都擁有熱情、堅毅的DNA，因為這股精神，使這座遺世獨立的蒸餾廠，以獨有的威士忌風味，串起與世界的連結。」吉拉島（Isle of Jura）位於蘇格蘭西半部，面積只有366平方公里，JURA為蓋爾語中「紅鹿」之意，這座有著約200名居民、卻棲息超過5,000頭紅鹿的蕞爾小島，島上僅有一條路蜿蜒穿梭，有如島嶼的主動脈，通往於1810年創立的吉拉酒廠。酒廠曾於1901年因戰亂與經濟蕭條而宣布歇業，但多數以酒業為生的島民們不願向命運低頭，於是眾人於1963年齊心協力重啟酒廠，再次將島嶼的名字帶向世界。

「吉拉雪莉12年」由懷特馬凱首席釀酒師Richard Paterson親自監製，採用28呎高聳蒸餾器與無泥煤麥芽，初期在美國波本桶裡熟成，再轉至來自西班牙赫雷斯（Jerez）地區精選的頂級Oloroso雪莉桶窖藏，造就出太妃糖交織熱帶水果的濃郁香氣，融合葡萄乾、無花果、咖啡與甘草的細膩層次，入口滑順，溫暖馥郁。

吉拉酒廠一甲子以來最為人津津樂道的就是獨特雙軌風格——雄渾的海洋風格與細緻的果香風格，由吉拉製酒團隊與台灣尚格酒業共同研發的「吉拉雪莉15年RESERVE」，首次整合雙軌風格，以傳世雪莉配方，特別設定的42.8%酒精濃度，締造出滿溢果香、濃郁滑順且尾韻悠長的風味。

如今，吉拉威士忌憑藉著對工藝的執著與時間的淬鍊，屢獲國際肯定，更於復廠60周年的2023年，喜獲英國連續三年銷售第一單一麥芽威士忌品牌。透過這次攜手，吉拉與台灣之光王齊麟共同詮釋「雙金」的非凡意涵，透過威士忌的深厚韻味與奧運冠軍的精神共鳴，為追夢之人帶來更豐富的啟發。「吉拉與我擁有同樣的熱情與堅毅，敬遠道而來的默契。」王齊麟以此向所有懷抱夢想、勇敢前行的人致敬。

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