蕭邦Insofu高級珠寶亮相！6千克拉祖母綠化成15件神作

蕭邦（Chopard）聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）於2022年的巴黎發表了一顆重達6,225克拉的祖母綠原石，是數年前於尚比亞開採、並以當地奔巴（Bemba）語將其命名為 Insofu（意為「大象」），以彰顯其形似象鼻的輪廓及碩大的體積。

蕭邦在日內瓦匯聚來自印度的頂尖寶石切割大師，仔細研究此原石，耗時一年，最終將Insofu祖母綠原石切割出近850克拉的頂級祖母綠，並於去年奧斯卡頒獎典禮期間發表了第一篇章：一套由項鍊、耳環及戒指組成的珠寶套裝，精選祖母綠搭配紅碧璽及綠松石的設計。如今，蕭邦揭開這段精彩傳奇的最終章：五對耳環、五條項鍊、三枚戒指、一款手鐲及一枚珠寶腕表共15件頂級珠寶作品，每件珠寶均從不同角度展現Insofu的獨特個性，從大自然的流麗線條、抽象形態，以至裝飾藝術時期的優雅簡約風格中汲取靈感演繹「生命喜悅」。

此系列的焦點之作是一枚向Insofu之名致敬的象形吊墜，多顆形狀及大小各異的祖母綠勾勒出一隻象鼻向上揚起的大象，並於象牙綴以鑽石，象徵繁榮昌盛及吉祥好運，可搭配祖母綠鑽石長項鍊或當胸針配戴。裝飾藝術風格頸鍊中央鑲嵌一顆重2.50克拉方形切割祖母綠。另一條項鍊，配襯粉紅剛玉及祖母綠，讓人聚焦中央15.53克拉的八角形祖母綠重達。另一條長項鍊則搭配珍珠及鑽石；還有一條長項鍊是與粉紅色珍珠交織而成。

串珠手鐲以裝飾藝術線條勾勒出祖母綠和翠綠色沙弗萊石交織而成的葉子圖案，並結合來自大海的圓潤珍珠，與幾何切割的寶石組成的葉子，不僅在設計上形成鮮明對比，也將海洋與陸地聯繫起來，隱喻大自然中水與土的共生關係 – 這也是蕭邦「通往可持續發展奢侈產業之旅」的道德承諾所要保護的重要大自然資源之一。