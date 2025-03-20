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蕭邦Insofu高級珠寶亮相！6千克拉祖母綠化成15件神作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K 白金，鑲嵌四顆長方形15.91克拉切割祖母綠與兩顆長方形切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K 白金，鑲嵌四顆長方形15.91克拉切割祖母綠與兩顆長方形切割鑽石。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）於2022年的巴黎發表了一顆重達6,225克拉的祖母綠原石，是數年前於尚比亞開採、並以當地奔巴（Bemba）語將其命名為 Insofu（意為「大象」），以彰顯其形似象鼻的輪廓及碩大的體積。

蕭邦在日內瓦匯聚來自印度的頂尖寶石切割大師，仔細研究此原石，耗時一年，最終將Insofu祖母綠原石切割出近850克拉的頂級祖母綠，並於去年奧斯卡頒獎典禮期間發表了第一篇章：一套由項鍊、耳環及戒指組成的珠寶套裝，精選祖母綠搭配紅碧璽及綠松石的設計。如今，蕭邦揭開這段精彩傳奇的最終章：五對耳環、五條項鍊、三枚戒指、一款手鐲及一枚珠寶腕表共15件頂級珠寶作品，每件珠寶均從不同角度展現Insofu的獨特個性，從大自然的流麗線條、抽象形態，以至裝飾藝術時期的優雅簡約風格中汲取靈感演繹「生命喜悅」。

此系列的焦點之作是一枚向Insofu之名致敬的象形吊墜，多顆形狀及大小各異的祖母綠勾勒出一隻象鼻向上揚起的大象，並於象牙綴以鑽石，象徵繁榮昌盛及吉祥好運，可搭配祖母綠鑽石長項鍊或當胸針配戴。裝飾藝術風格頸鍊中央鑲嵌一顆重2.50克拉方形切割祖母綠。另一條項鍊，配襯粉紅剛玉及祖母綠，讓人聚焦中央15.53克拉的八角形祖母綠重達。另一條長項鍊則搭配珍珠及鑽石；還有一條長項鍊是與粉紅色珍珠交織而成。

串珠手鐲以裝飾藝術線條勾勒出祖母綠和翠綠色沙弗萊石交織而成的葉子圖案，並結合來自大海的圓潤珍珠，與幾何切割的寶石組成的葉子，不僅在設計上形成鮮明對比，也將海洋與陸地聯繫起來，隱喻大自然中水與土的共生關係 – 這也是蕭邦「通往可持續發展奢侈產業之旅」的道德承諾所要保護的重要大自然資源之一。

蕭邦的自2018年7月起，品牌在製造腕表和珠寶時已100%使用符合倫理道德標準的黃金原料，並透過採用Gübelin寶石實驗室開發的來源證明祖母綠親子鑑定技術，在恪守道德和來源追溯上領引業界。開採出Insofu祖母綠的贊比亞Kagem礦區由Gemfields營運，蕭邦與Gemfields合作參與支持Elephant Family計畫，減少人與象之間的衝突，保護遷徙走廊，並促進社區參與，以推動共存文化。此系列中每件珠寶的部分收益將撥捐予Elephant Family及其相關項目。

Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆9.44克拉枕形祖母綠、2.42克拉梨形鑽石與3.40克拉切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆9.44克拉枕形祖母綠、2.42克拉梨形鑽石與3.40克拉切割鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾發表Insofu系列珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾發表Insofu系列珠寶。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠及梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠及梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠原石。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠原石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆13.04克拉長方形切割祖母綠、2.33克拉梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆13.04克拉長方形切割祖母綠、2.33克拉梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠切割工藝。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠切割工藝。圖／蕭邦提供
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金、鉑金與鈦金屬，鑲嵌兩顆長方形切割祖母綠、3.54 克拉梨形祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金、鉑金與鈦金屬，鑲嵌兩顆長方形切割祖母綠、3.54 克拉梨形祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供
最終，Insofu祖母綠原石被切割出近850克拉的頂級祖母綠。圖／蕭邦提供
最終，Insofu祖母綠原石被切割出近850克拉的頂級祖母綠。圖／蕭邦提供
最終，Insofu祖母綠原石被切割出近850克拉的頂級祖母綠。圖／蕭邦提供
最終，Insofu祖母綠原石被切割出近850克拉的頂級祖母綠。圖／蕭邦提供
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌長方形切割祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌長方形切割祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌兩顆20.95克拉長方形切割祖母綠、4.48梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌兩顆20.95克拉長方形切割祖母綠、4.48梨形鑽石與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆11.17克拉心形祖母綠與3.70克拉切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列戒指，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆11.17克拉心形祖母綠與3.70克拉切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆15.53克拉八角形祖母綠，及粉紅色藍寶石。圖／蕭邦提供
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌一顆15.53克拉八角形祖母綠，及粉紅色藍寶石。圖／蕭邦提供
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠，可轉換成胸針佩戴。型號：790182-9001
Insofu系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠，可轉換成胸針佩戴。型號：790182-9001
Elephant Family專門與當地的保育專家合作，以應對亞洲野生動物和與之共存的原住民社區所面臨的挑戰。圖／蕭邦提供
Elephant Family專門與當地的保育專家合作，以應對亞洲野生動物和與之共存的原住民社區所面臨的挑戰。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠切割工藝。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠切割工藝。圖／蕭邦提供
開採出Insofu祖母綠的尚比亞Kagem礦區。圖／蕭邦提供
開採出Insofu祖母綠的尚比亞Kagem礦區。圖／蕭邦提供
Insofu系列短項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌2.50切割方型祖母綠。圖／蕭邦提供
Insofu系列短項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌2.50切割方型祖母綠。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠珠寶製作過程。圖／蕭邦提供
Chopard Insofu蕭邦祖母綠珠寶製作過程。圖／蕭邦提供
Insofu系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供
Insofu系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金，鑲嵌切割祖母綠與切割鑽石。圖／蕭邦提供

珍珠 珠寶 鑽石

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