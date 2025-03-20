南港LaLaport開幕首日民眾塞爆美食街 預估逾3萬人逛店

台北市最新、最大購物中心南港LaLaport今日中午12點半正式開放民眾入場，開店前即吸引大量民眾排隊，就為了搶先體驗最新購物中心。南港LaLaport指出，全館有300家品牌，今日開幕品牌達237家、占比8成，其他品牌陸續開幕，預計5月品牌開幕比例可達95％，全台首家兒童職業體驗KidZania預計2026上半年開幕，預計在KidZania加入後，南港LaLaport一年業績以100億為目標。

今日中午開門迎客後，台北首家日本超市LOPIA立即湧進大量來客，排隊搶買開幕優惠商品。因到中午用餐時間，美食街也瞬間成為消費者鎖定目標，直接塞爆美食街。南港LaLaport預估，首日來客預計湧入3萬至3萬5千人。

三井不動產集團目前在台灣的商業投資事業涵蓋北、中、南，分別各有三座Mitsui Shopping Park LaLaport，以及三座MITSUI OUTLET PARK據點。台灣首座大型區域型購物中心台中LaLaport已於2023年5月開幕，緊接著是2019年動工、費時6年完工的南港LaLaport，高雄鳳山LaLaport仍以設定目標進行2026年下半年開幕，北中南三家LaLaport設施均為300家品牌規模大小。

相較台中LaLaport，南港LaLaport引進更多日系、韓系品牌台灣首發店，以及北部首發餐飲。像是首發品牌有「MARK GONZALES」、「9090」、「graniph」、「comcoca」、 「La Ohana」，以及「林聰明沙鍋魚頭」(北部首店)、 「味穗」(北部首店)、 「茶嶋咖哩」(北部首店）等。