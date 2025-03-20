快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

早上不到八點就來！南港LaLaport開幕 粉絲搶排哈利波特專賣店

聯合報／ 記者黃筱晴／台北即時報導
粉絲聚集在哈利波特專賣店外等候入場。記者黃仕揚/攝影
粉絲聚集在哈利波特專賣店外等候入場。記者黃仕揚/攝影

眾所期待的南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候，其中日本海外首家哈利波特周邊商品專賣店果然是首日排隊大熱門，有鐵粉早上不到八點就來排入店整理券，並直呼「不用再跑日本真好！」。

南港LaLaport共計約有300多家品牌進駐，商場地下一樓到六樓，其中包含威秀影城、日系超市「LOPIA」、明年才登場的台灣首座兒童職業體驗設施「Kidzania」以及國際品牌、日韓品牌等，首日開幕櫃位大概佔全館8成。

來自日本的哈利波特周邊商品專賣店，販售有巫師袍、針織圍巾、聲控魔杖」等多款限定商品，讓粉絲相當期待。根據記者現場直擊，商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場，魅力實在驚人！

商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場。記者黃仕揚/攝影
商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場。記者黃仕揚/攝影
商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場。記者黃仕揚/攝影
商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場。記者黃仕揚/攝影
南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候。記者黃仕揚/攝影
南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候。記者黃仕揚/攝影

LaLaport 品牌 日本

延伸閱讀

南港LaLaport開幕 蔣萬安：南港已從黑鄉變成潮城

南港LaLaport3／20開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

南港LaLaport開幕…停車費率出爐 民眾推捷運「這站」走1分鐘就到

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

相關新聞

南港LaLaport開幕首日民眾塞爆美食街 預估逾3萬人逛店

台北市最新、最大購物中心南港LaLaport今日中午12點半正式開放民眾入場，開店前即吸引大量民眾排隊，就為了搶先體驗最...

早上不到八點就來！南港LaLaport開幕 粉絲搶排哈利波特專賣店

眾所期待的南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候，其中日本海外...

LaLaport開幕了..民眾光入場花5分鐘 媽帶小孩直衝這區

南港LaLaport今正式開幕，中午12點半開放民眾入場，還沒12點半，場外已吸引大批民眾排隊，LaLaport一開門，...

昇華的音樂感動！數度來台的泰國搖滾天團 Slot Machine 推出全新單曲《Skyline》

2025 年 3 月 20 日 – 泰國首席搖滾樂團 Slot Machine 準備好再次突破天際，推出全新英文單曲《Skyline》。這首激昂振奮的新作，生動描繪出站在嶄新旅程的起點時，那種令人血脈賁張、迫不及待迎向未知挑戰的興奮感。不僅是一首歌曲，《Skyline》將作為橋樑，以「音樂」這個共通的語言串聯亞洲各地的樂迷，讓所有聽眾跨越文化隔閡、共同感受最真實的情感共鳴。

奧運金牌王齊麟就愛這款！吉拉雪莉12、15年為台灣而生

蘇格蘭威士忌品牌「JURA吉拉」持續創造話題，攜手從台灣出發的奧運羽球雙金牌國手王齊麟，以及為台灣而生的「吉拉雪莉12年...

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

南港LaLaport今天中午12時30分正式開幕，吸引上萬民眾前往「朝聖」嘗鮮，美食街擠滿人，不過上午12時30分開幕僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。