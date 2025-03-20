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早上不到八點就來！南港LaLaport開幕 粉絲搶排哈利波特專賣店
眾所期待的南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候，其中日本海外首家哈利波特周邊商品專賣店果然是首日排隊大熱門，有鐵粉早上不到八點就來排入店整理券，並直呼「不用再跑日本真好！」。
南港LaLaport共計約有300多家品牌進駐，商場地下一樓到六樓，其中包含威秀影城、日系超市「LOPIA」、明年才登場的台灣首座兒童職業體驗設施「Kidzania」以及國際品牌、日韓品牌等，首日開幕櫃位大概佔全館8成。
來自日本的哈利波特周邊商品專賣店，販售有巫師袍、針織圍巾、聲控魔杖」等多款限定商品，讓粉絲相當期待。根據記者現場直擊，商場開門才不到15分鐘，哈利波特專賣店工作人員手中的入店整理券已經發到今晚七點才能集合入場，魅力實在驚人！
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