早上不到八點就來！南港LaLaport開幕 粉絲搶排哈利波特專賣店

眾所期待的南港三井LaLaport今（20）日正式開幕，中午12點半開放入場，一早就吸引數百位民眾到場等候，其中日本海外首家哈利波特周邊商品專賣店果然是首日排隊大熱門，有鐵粉早上不到八點就來排入店整理券，並直呼「不用再跑日本真好！」。

南港LaLaport共計約有300多家品牌進駐，商場地下一樓到六樓，其中包含威秀影城、日系超市「LOPIA」、明年才登場的台灣首座兒童職業體驗設施「Kidzania」以及國際品牌、日韓品牌等，首日開幕櫃位大概佔全館8成。