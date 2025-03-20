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LaLaport開幕了..民眾光入場花5分鐘 媽帶小孩直衝這區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影
許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影

南港LaLaport今正式開幕，中午12點半開放民眾入場，還沒12點半，場外已吸引大批民眾排隊，LaLaport一開門，排隊民眾光入場就花了五分鐘，不少人今天趕來搶頭香，也做足功課，有媽媽帶著小朋友直衝哈利波特館排隊；有民眾則是直奔林聰明沙鍋魚頭。

由於今天是上班日，今天仍有相當多民眾搶第一天開幕來嚐鮮，許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。

不過今天LaLaport開幕，仍有店家還沒有準備好，所以晚一點才開始營業，也有店家早已經將所有最好商品放上架，準備好長長要排隊的紅龍，等待來嚐鮮的消費者。

許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影
許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影
許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影
許多民眾說，之前期待LaLaport開幕等好久，今天來還特別在廣場拍照打卡，還有不少人有先做功課，有鎖定要逛的店家，不過也有民眾說，就是先來看看，有什麼好買好吃。記者林麗玉／攝影

LaLaport 哈利波特 朋友

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