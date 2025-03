梵克雅寶攜手兩廳院 呈獻詩意舞碼《無涯之軀》

自20年代開始,法國珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)便與舞蹈界維持著緊密的關係,並於2020年開始展開Dance Reflections by Van Cleef & Arpels計劃,以創作、傳承和教育為價值核心。2025年此計畫再次與國家兩廳院合作,於3月28日至30日於國家兩廳院展出RachidOuramdane / Chaillot舞團《無涯之軀》這部結合舞蹈、音樂、以及極限運動雜技演員的詩意舞蹈作品。

《無涯之軀》的靈感來自法國國家Chaillot舞團的藝術總監Rachid Ouramdane的「聚焦於飛行、無重力、懸浮、翱翔等概念所散發出來的迷人魅力」的想像。在《無涯之軀》中,兩位具代表性的極限運動迷──高空鋼索好手與攀岩選手──將跳脫運動現場、在舞臺上相遇,聯手八位雜技演員一同演出。3月28日至30日期間每場表演開始前30分鐘進行演前導聆,其中3月29日演出後將邀請兩位雜技演員蒞臨演後座談會。

表演者將透過輕盈並善於旋轉的身姿,與當今的世界中以不同的方式,體現出伊卡洛斯的夢想:在天空和大地之間變幻,隨著各自訴說著自身的訓練經歷的配音,搭配Jean-Baptiste Julien時而慷慨激昂,時而振奮人心的音樂,層層遞進以攀岩背景為中心的舞碼。這座上方懸掛長長鋼絲的攀岩牆,有時還會變成一張巨大的投影幕,展現出在壯麗自然中,極限運動員令人目眩神迷的畫面,令人回味無窮。

深根於現實與夢幻的《無涯之軀》除了表面上一眼入魂的精湛技藝,《無涯之軀》更深入探究舞蹈與虛空共舞的存在意義,甚至揭露存在本身與事物本質的面向。Rachid Ouramdane幼時因嘻哈舞蹈開始接觸編舞,並於90年代早期開始全心投入舞蹈、加入法國昂熱國家現代舞中心(Centre National de Danse Contemporaine),其作品往往帶有自白的意境和個人經驗的元素(例如難民兒童、自然災害、業餘運動員等),並從中編織出結構分明的舞蹈。他曾與馬戲團演員、作家、視覺藝術家及音樂家合作,並於2021年起擔任法國國家Chaillot舞團的藝術總監。

這次演出也是梵克雅寶Dance Reflections by Van Cleef & Arpels計劃,繼2024年11月,支持國家兩廳院上演Gisèle Vienne所編舞創作的《Crowd》後,雙方再度攜手合作。梵克雅寶在1920年代便與舞蹈界結下不解之緣,並在40年代末期,隨著品牌傳人Claude Arpels與編舞家「美國芭蕾之父」喬治巴蘭奇(George Balanchine)的相遇繼而深化,Balanchine並創作出1967年4月於紐約首次亮相的知名芭蕾舞作品《Jewels》。2012年梵克雅寶與紐約市芭蕾舞團前任首席舞者兼洛杉磯舞蹈計畫的發起人Benjamin Millepied合作,隨後於2020年展開Dance Reflections by Van Cleef & Arpels計劃。

Dance Reflections計劃目前於16個國家中,雲集了60個合作夥伴,並隨著每次的活動不斷壯大。除了支持舞蹈作品的創作和推廣,如Dance Reflections by Van Cleef & Arpels藝術節之外,也積極提倡舞蹈的傳承與教育,並與合作夥伴一同組織專業舞者的駐館計劃,同時舉辦向大眾開放的活動,提高人們對舞蹈文化的認識。