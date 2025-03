營運31年熄燈！FRIDAYS台中英才店4月20日告別 崇德店5月開幕

全台現存歷史最悠久的TGI FRIDAYS台中英才餐廳,將於4月20日結束營業,未來將轉戰崇德商圈,崇德餐廳預計於5月正式開幕。英才餐廳4月3日至4月6日由「學分精算師」優惠活動打頭陣,活動期間內點任一飲品,即享肋眼或紐約牛排「買一送一」,閉幕當天到店打卡上傳還可獲得獨家「紀念車票」,邀請大台中消費者一起搭上「TGI FRIDAYS校園專車」,往崇德餐廳前進。

TGI FRIDAYS台中英才餐廳於1994年開幕,是現存最「資深」的TGI FRIDAYS餐廳,也是台中第一家美式餐廳。營業初期連招募員工都大排長龍,還曾創下單日銷售70萬業績。走過31個年頭,因應台中商圈轉移,英才餐廳將於4月20日結束營業。曾任英才餐廳首任廚房經理、現任開展餐飲集團營運長李宏智表示:「從沒想過能見證英才餐廳的第一天與最後一天!閉幕不代表離別,是階段性任務的結束,歡迎台中朋友一起來英才餐廳聚聚,並相約崇德餐廳再見面。」

即將結束營運的TGI FRIDAYS台中英才餐廳,這次以「往更好的下一站前進」為主軸,廣邀消費者一起往崇德餐廳前進,4月1日起至4月19日,在英才餐廳站牌拍照區打卡,並標註TGIFRIDAYSTaiwan,即可獲贈限量版紀念車票一張,未來憑車票至崇德餐廳消費滿500元,招待開胃菜3選1乙份(可選擇「香酥馬芝拉條」、「田納西芝麻雞柳」或「英式炸魚薯條」)。

此外,系列優惠活動也依序展開。4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣,活動期間內點任一飲品,即享肋眼或紐約牛排「買一送一」優惠。「熱門通識課」則於4月12日至4月13日接力登場,限時兩天點購肋眼或紐約牛排,免費升級半份豬肋排雙拼組合,先搶先贏。

緊接著4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」,活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排,任一道餐點就送精選沙拉一份,不用抽籤等開獎、人人平等,有點就有送。在暢飲優惠方面,4月11日(五)、4月18日(五)下午4點過後任點開胃菜品項,可享指定酒款499元喝到飽。