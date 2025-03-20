營運31年熄燈！FRIDAYS台中英才店4月20日告別 崇德店5月開幕

全台現存歷史最悠久的TGI FRIDAYS台中英才餐廳，將於4月20日結束營業，未來將轉戰崇德商圈，崇德餐廳預計於5月正式開幕。英才餐廳4月3日至4月6日由「學分精算師」優惠活動打頭陣，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排「買一送一」，閉幕當天到店打卡上傳還可獲得獨家「紀念車票」，邀請大台中消費者一起搭上「TGI FRIDAYS校園專車」，往崇德餐廳前進。

TGI FRIDAYS台中英才餐廳於1994年開幕，是現存最「資深」的TGI FRIDAYS餐廳，也是台中第一家美式餐廳。營業初期連招募員工都大排長龍，還曾創下單日銷售70萬業績。走過31個年頭，因應台中商圈轉移，英才餐廳將於4月20日結束營業。曾任英才餐廳首任廚房經理、現任開展餐飲集團營運長李宏智表示：「從沒想過能見證英才餐廳的第一天與最後一天！閉幕不代表離別，是階段性任務的結束，歡迎台中朋友一起來英才餐廳聚聚，並相約崇德餐廳再見面。」

即將結束營運的TGI FRIDAYS台中英才餐廳，這次以「往更好的下一站前進」為主軸，廣邀消費者一起往崇德餐廳前進，4月1日起至4月19日，在英才餐廳站牌拍照區打卡，並標註TGIFRIDAYSTaiwan，即可獲贈限量版紀念車票一張，未來憑車票至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜3選1乙份（可選擇「香酥馬芝拉條」、「田納西芝麻雞柳」或「英式炸魚薯條」）。

此外，系列優惠活動也依序展開。4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排「買一送一」優惠。「熱門通識課」則於4月12日至4月13日接力登場，限時兩天點購肋眼或紐約牛排，免費升級半份豬肋排雙拼組合，先搶先贏。

緊接著4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」，活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排，任一道餐點就送精選沙拉一份，不用抽籤等開獎、人人平等，有點就有送。在暢飲優惠方面，4月11日（五）、4月18日（五）下午4點過後任點開胃菜品項，可享指定酒款499元喝到飽。