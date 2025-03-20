勞力士2025荷蘭馬術大師賽 一秀堅毅體育精神
有別於單純的競速，馬術中的障礙賽（Show Jumping）無疑更展現了統御、默契，以及對於時間的精準掌握。「勞力士場地障礙賽大滿貫」（Rolex Grand Slam of Show Jumping）中的年度第一項大賽——2025「荷蘭馬術大師賽」（The Dutch Masters）日前已於荷蘭古城斯海爾托亨博斯（’s-Hertogenbosch）落幕，再度體現了馬術力量、美與優雅的本質。
68年前的1957，勞力士已與英國場地障礙賽騎師Pat Smythe合作、邀請其成為品牌首位馬術領域代言人，時隔60多載後的2025，今日的「勞力士場地障礙賽大滿貫」已被視為馬術界的榮譽，包含荷蘭馬術大師賽、德國舉辦的「亞琛世界馬術節」（CHIO Aachen）、位於加拿大的「CSIO雲杉草地大師賽」（CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament），以及瑞士的「日內瓦國際馬術節」（CHI Geneva）被視為馬術障礙的四大滿貫賽事，同時必須在四項大滿貫賽事中連續獲得三次大獎賽桂冠的騎師，方可獲得「勞力士大滿貫殊榮」，目前僅有勞力士代言人、英國騎師Scott Brash曾達成三場大滿貫賽事連勝的壯舉，意義非凡。
勞力士代言人暨2012奧運金牌的瑞士騎師Steve Guerdat表示：「僅是踏入舉辦這些大滿貫賽事的場地，都讓人不禁腎上腺素狂飆。儘管我還未在荷蘭馬術大師賽上贏得勞力士大獎賽冠軍，但我對這項大滿貫賽事期待已久，希望有朝一日能獲得這項殊榮。」
另一位勞力士代言人、現齡51歲的荷蘭騎師（亦是2000年奧運金牌）的Jeroen Dubbeldam同樣出現在大賽現場，他手上則配戴了一只勞力士的Submariner Date腕表，無形中展現了與馬術障礙賽相似的特質。表款所使用的綠色Cerachrom陶瓷表圈具耐刮、常保光鮮亮麗的特質，一如騎師與駿馬在障礙賽上的正裝、體面；表款的機芯使用了勞力士的3235型橫洞上鍊機芯，裝進表殼後、每天平均誤差僅正負兩秒（以內），正像是騎師與駿馬必須在短距離的連續障礙中進行精確的跨欄與衝刺，其游絲擺輪並具備順磁性藍色Parachrom游絲，以及Paraflex緩震裝置，機芯不受外界磁力干擾、抗震的特點，也如騎士般的堅韌心志，屏氣凝神、跨越一次又一次接近不可能的難關障礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言