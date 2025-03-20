勞力士2025荷蘭馬術大師賽 一秀堅毅體育精神

有別於單純的競速，馬術中的障礙賽（Show Jumping）無疑更展現了統御、默契，以及對於時間的精準掌握。「勞力士場地障礙賽大滿貫」（Rolex Grand Slam of Show Jumping）中的年度第一項大賽——2025「荷蘭馬術大師賽」（The Dutch Masters）日前已於荷蘭古城斯海爾托亨博斯（’s-Hertogenbosch）落幕，再度體現了馬術力量、美與優雅的本質。

68年前的1957，勞力士已與英國場地障礙賽騎師Pat Smythe合作、邀請其成為品牌首位馬術領域代言人，時隔60多載後的2025，今日的「勞力士場地障礙賽大滿貫」已被視為馬術界的榮譽，包含荷蘭馬術大師賽、德國舉辦的「亞琛世界馬術節」（CHIO Aachen）、位於加拿大的「CSIO雲杉草地大師賽」（CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament），以及瑞士的「日內瓦國際馬術節」（CHI Geneva）被視為馬術障礙的四大滿貫賽事，同時必須在四項大滿貫賽事中連續獲得三次大獎賽桂冠的騎師，方可獲得「勞力士大滿貫殊榮」，目前僅有勞力士代言人、英國騎師Scott Brash曾達成三場大滿貫賽事連勝的壯舉，意義非凡。

勞力士代言人暨2012奧運金牌的瑞士騎師Steve Guerdat表示：「僅是踏入舉辦這些大滿貫賽事的場地，都讓人不禁腎上腺素狂飆。儘管我還未在荷蘭馬術大師賽上贏得勞力士大獎賽冠軍，但我對這項大滿貫賽事期待已久，希望有朝一日能獲得這項殊榮。」