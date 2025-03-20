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抽全球唯一、價值10萬電競神機！可樂果與XPG三度跨界
可樂果與XPG的聯名活動已成為電競界年度盛事，每年都以頂級電競設備與豪華好禮掀起玩家熱烈討論。今年再度攜手，邁入第三度聯名合作，不僅祭出電競椅、電競鍵盤、電競滑鼠等裝備，更加碼抽出由全球知名改機大神Battlerigs親手打造、價值10萬元的頂規電競主機。
這台「全球唯一」可比美藝術品的高效能PC，不僅外觀潮流感十足，更搭載頂級規格，絕對是玩家夢寐以求的夢幻神機。即日起至7/6，於各大通路購買可樂果全系列商品、至可樂果官方帳號登錄發票，就有機會抽中超值好禮。
有「國民零食」之稱的可樂果，看準電競市場的蓬勃發展，去年新推出的MiNi可樂果系列，主打不沾手、倒著吃，讓玩家在激戰時也能享受美味，推出後帶動可樂果整體成長8%。此次與XPG的聯名活動，不僅延續歷年來的限定版包裝，讓XPG人氣角色Mera躍上可樂果，也加碼登錄發票抽豪禮活動。詳細活動辦法可查可樂果官網。
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