美國饒舌歌手Tyga來台開唱突取消 北市府揭退款方式

美國饒舌歌手TYGA去年11月21日原定在台灣開唱，當天卻突然取消，主辦單位透露是因他沒趕上飛機，惹怒粉絲。北市法務局今發布消費警訊，民眾反映迄未收到退款，市府統計迄今已受理消費申訴案計52件；本案消費者多以刷卡購票，可盡速申請信用卡爭議款。

法務局說，美國藝人TYGA原定2024年11月21日在新北市Zepp New Taipei辦理演出、在北市OMNI辦理After Party，卻於當日突然公告取消，民眾反映迄未收到退款。

法務局表示，本案經北市消保官會同行政院消費者保護處、北市文化局召開行政調查，請相關業者到市府說明，釐清本活動售票主辦單位為境外公司Onion Production，其委託捷登生化科技有限公司辦理外國藝人TYGA的工作許可，以及委託荷米斯娛樂股份有限公司辦理演出場地租借等事宜。

法務局指出，因Onion Production為境外公司並未到場，北市消保官已請荷米斯娛樂股份有限公司轉知Onion Production盡速將退款進度、該活動延期辦理詳細資訊及處理方案公告在官方網站，但主辦單位Onion Production迄今僅在官網公告退票退款方式。

北市消保官楊嵐雅提醒，民眾經由境外購票網站購買境外公司辦理的活動票券，常有聯繫困難及退款不易情形，請消費者留意相關交易風險，購票前務必審慎評估，也可上行政院消費者保護處網站了解有關跨境消費糾紛處理資訊。

楊嵐雅說，據了解，本案消費者多以信用卡方式刷卡購票，尚未取得退款的消費者，除可持續與Onion Production官方網站聯繫外，也可速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。法務局針對類此主辦單位為境外公司的案件，將持續研議後續處理方式。