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1年收3間！KID「野人火鍋」三峽店熄燈　全台剩2間

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
野人火鍋三峽店宣佈將於3月31日結束營業。圖／擷取自野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 三峽粉絲頁
野人火鍋三峽店宣佈將於3月31日結束營業。圖／擷取自野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 三峽粉絲頁

藝人KID（林柏昇）經營的連鎖火鍋餐廳「野人火鍋」，自2016年開業至今，並拓展多間分店。但是繼2024年接連收掉中和店、林口店之後，三峽店也於近日發布公告，指出將在3月31日結束營業。隨著三峽店即將落幕，野人火鍋也將從全盛時期的6間分店，數量減至2間，短短一年就收掉3間。

KID在2016年投身鍋物市場，於台北市民大道上開設「野人火鍋」，主打冷藏、熟成肉品，獲得不少消費者青睞。近年野人火鍋也擴大版圖，拓展至新竹、中和、林口、花蓮等地。在2022年時，新竹分店曾因A5和牛肉品品質不佳而引發消費爭議，後也結束營業。而在2024年3月，野人火鍋中和店熄燈，同年6月，林口店也劃下句點，目前僅剩台北市民大道、三峽與花蓮店。其中三峽與花蓮店皆為加盟店。

野人火鍋三峽店在3月19日發布公告，表示「野人三峽店經營了4年多，經歷了第一波、第二波疫情，食材亂七八糟的大漲價，中間我們有許多做的不好的地方，但是也有許多美好的回憶。」並且表示「可惜現在人力的缺乏是壓倒我們的最後一根稻草，我們決定3/31為我們最後的營業日。」隨著營業預告出爐，有支持網友表示「超好吃的說！最愛剝皮辣椒湯底以及雜炊」、「可惜消失的溫體牛」。但也有網友表示「品質不穩定…改進好了再開吧」、「品質不穩定，收起來不意外」

林口 火鍋 花蓮

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