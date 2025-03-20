聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／走訪不丹 與眾神交會

聯合報／ 本報訊

不丹隱身於喜馬拉雅山間，是一片壯麗高山、層疊梯田與原始湖泊交織的淨土，被譽為「眾神的居所」。有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」旅程適逢帕羅戒楚節，旅人將能親身參與這場年度盛會，感受不丹純粹的信仰與文化。

還將探訪世界10大寺廟之一虎穴寺、辛布佛祖望與修道院。更安排入住3大頂級空靈旅宿，沉浸於極致寧靜，各二連泊隱逸松林間，靜賞喜馬拉雅壯麗山谷的安縵辛布；承襲宗堡之韻，夯土築牆，環抱帕羅幽谷的安縵帕羅；坐擁普納卡山谷與莫曲河絕美景致的烏瑪普納卡。

有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」9天7夜旅程，今年4月8日至4月16日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/vQDRWe

信仰 喜馬拉雅山

延伸閱讀

佛光山「法華經特展」破60萬參觀人次 故宮明年將推「喜馬拉雅」佛教藝術特展引期待

目標南海、台灣海峽 中國透過「灰色地帶」戰術…擴大亞洲影響力

Angelababy離婚快樂！拎千萬愛馬仕包血拼：移動豪宅

「孤獨的美食家」松重豐6度來台　現場開吃麵線評價曝

相關新聞

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

以養生雞湯著稱的「雙月食品社」，在2024年2月進駐基隆港好食城，乃是基隆首間分店。但才經過短短一年的時間，基隆店已於3...

有行旅／走訪不丹 與眾神交會

不丹隱身於喜馬拉雅山間，是一片壯麗高山、層疊梯田與原始湖泊交織的淨土，被譽為「眾神的居所」。有行旅「幸福不丹 眾神居所的...

全新平面鏡頭設計！入門AI手機Pixel 9a售價16,490元起

Google發表最新AI輕旗艦手機Pixel 9a，透過Google Tensor G4晶片，搭配內建AI助理Gemin...

A餐廳挺進「50 Best Discovery」 春季菜單強勢登場

新科米其林一星餐廳「Restaurant A」再傳捷報！2025年甫開春，「Restaurant A」便入選由「世界最佳...

HOLA 打造家的「美一種日常」 全台九門市再升級

近年來HOLA洞察到消費者對生活品質與個人風格的追求日益提升，因此推出全新品牌理念「美一種日常」，希望透過商品讓「美」可...

星宇航空史努比主題航班 Global Mall消費300元即可抽

百貨母親節前哨戰陸續展開，Global Mall環球購物中心今天也預告「美好購物節」將於3月27日登場。Global M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。