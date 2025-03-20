有行旅／走訪不丹 與眾神交會

不丹隱身於喜馬拉雅山間，是一片壯麗高山、層疊梯田與原始湖泊交織的淨土，被譽為「眾神的居所」。有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」旅程適逢帕羅戒楚節，旅人將能親身參與這場年度盛會，感受不丹純粹的信仰與文化。

還將探訪世界10大寺廟之一虎穴寺、辛布佛祖望與修道院。更安排入住3大頂級空靈旅宿，沉浸於極致寧靜，各二連泊隱逸松林間，靜賞喜馬拉雅壯麗山谷的安縵辛布；承襲宗堡之韻，夯土築牆，環抱帕羅幽谷的安縵帕羅；坐擁普納卡山谷與莫曲河絕美景致的烏瑪普納卡。

有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」9天7夜旅程，今年4月8日至4月16日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/vQDRWe