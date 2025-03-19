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全新平面鏡頭設計！入門AI手機Pixel 9a售價16,490元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
鳶尾紫、莓果粉2款亮麗色系超搶眼。記者黃筱晴／攝影
鳶尾紫、莓果粉2款亮麗色系超搶眼。記者黃筱晴／攝影

Google發表最新AI輕旗艦手機Pixel 9a，透過Google Tensor G4晶片，搭配內建AI助理Gemini，讓大家用更實惠的價格擁有與9系列同樣實用的Google AI功能。

Pixel 9a提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑4種顏色，128GB容量售價為16,490元。另外，Pixel 9a的曜石黑與鳶尾紫版將推出256GB容量選項，滿足手機擁有較大儲存空間的使用者需求，售價為19,990元，預計將於4月上市。

Pixel 9a在性能、相機、AI功能及永續設計方面全面升級，外觀上最明顯的改變是相機模組設計有大幅度調整，少了突出一大塊的鏡頭條，改為平面設計。配備4,800萬像素主鏡頭及1,300萬像素超廣角鏡頭，是首款支援微距對焦的a系列手機，也是可在夜視模式下使用天文攝影進行錄影的a系列手機，中階機也能輕鬆捕捉星空之美。

多個實用的AI相片編輯功能Pixel 9a也具備，像是完美合照、魔術橡皮擦、魔術降噪、夜視模式、天文攝影與夜視模式下的全景照片，另外，Pixel 9a也擁有在Pixel 9系列上推出的全新拍照功能，包含不怕合照總是少一人的「一起拍」、「自動構圖修正」能自動調整構圖位置，提供最佳裁剪建議與延伸畫面，以及能依照文字說明重新生成畫面元素的「再想像」。

另外當然也不能少了Gemini AI助理，只要按住電源鍵就能快速啟動，可搜尋各個Google應用程式中的資訊、從螢幕畫面擷取資訊，甚至透過Gemini Live進行流暢對話，提高工作與生活效率。

Pixel 9a採用IP68防水防塵設計，採用全新抗刮Actua螢幕，外框以回收鋁合金製成，背蓋含81%再生塑膠，包裝亦完全無塑。配備a系列最大容量電池，續航最長可超過30小時，確保長時間使用無憂。

相機模組設計有大幅度調整，改為平面設計。記者黃筱晴／攝影
相機模組設計有大幅度調整，改為平面設計。記者黃筱晴／攝影
外框以回收鋁合金製成。記者黃筱晴／攝影
外框以回收鋁合金製成。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9a採用6.3吋全新抗刮Actua螢幕。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9a採用6.3吋全新抗刮Actua螢幕。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9a提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑4種顏色。記者黃筱晴／攝影
Pixel 9a提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑4種顏色。記者黃筱晴／攝影
鳶尾紫是Pixel系列首度出現的新色系。記者黃筱晴／攝影
鳶尾紫是Pixel系列首度出現的新色系。記者黃筱晴／攝影

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