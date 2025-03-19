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星宇航空史努比主題航班 Global Mall消費300元即可抽

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall「美好購物節」規劃「SNOPPY史努比」系列活動，並與「星宇航空」合作會員於全台8店單筆消費300元即可抽「星宇航空 Ｘ SNOOPY主題航班」北美航線來回機票一張（共8名）。圖／Global Mall提供
Global Mall「美好購物節」規劃「SNOPPY史努比」系列活動，並與「星宇航空」合作會員於全台8店單筆消費300元即可抽「星宇航空 Ｘ SNOOPY主題航班」北美航線來回機票一張（共8名）。圖／Global Mall提供

百貨母親節前哨戰陸續展開，Global Mall環球購物中心今天也預告「美好購物節」將於3月27日登場。Global Mall指出，第一季在商品力、會員力助攻下，業績開紅盤較去年同期成長逾5%，接著於3月27日至4月16日展開「美好購物節」檔期為母親節檔期暖身，會員可享聯名卡滿額最高回饋20%，今年母親節檔期業績力拚10%成長。

重點檔期除了優惠，少不了話題新鮮感。Global Mall「美好購物節」首度規劃「SNOPPY史努比」系列活動，以春日樂遊趣為主題，推出五大亮點，迎接春季與四月連假到來。除了設置超萌打卡景點、史努比限定會員禮，更與「星宇航空」合作，會員於全台8店單筆消費300元即可抽「星宇航空 Ｘ SNOOPY主題航班」北美航線來回機票一張（共8名），以及SNOOPY Ｘ 星宇航空限量商品。Global Mall三星會員每筆滿額還可享2次抽獎機會。另外，新北中和還開設「SNOOPY Ｘ 星宇航空」限定快閃店。

板橋大遠百母親節第一波「美麗購物節」3月20日率先開跑，化妝品今年推出5萬組優惠組合4折起、特惠組數爭霸新北。3月20日至4月17日活動檔期App會員百貨服飾名品單筆滿4,000元送300元；化妝品、內睡衣單筆滿3,000元送300元、滿10,000元再加送200元；保健器材單筆滿5,000送500元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。針對信用卡推出9大銀行百貨服飾、名品當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元；12大銀行1樓國際精品單筆分期刷10,000元送800元；8大銀行數位3C、APPLE、MUJI單筆分期刷10,000元送500元。

迎接兒童節，板橋大遠百3月29日至4月8日七樓活動中心將舉辦「2025森林家族40周年奇幻童話遊樂園」及「新幹線變形機器人特展」，結

合童話與科技，打造適合親子的互動體驗。

星宇 母親節 環球購物中心

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