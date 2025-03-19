米蘭的花樣年華？Prada全新餐廳 3月底落腳上海榮宅

電影之所以被譽為「第八藝術」，正因為在音聲與畫面之間，讓人得以遁入另一方世界，而每一位擁有鮮明風格的電影導演都像帶人踏入了一個迷幻、獨特的平行宇宙。Prada宣佈由香港導演王家衛構思的首家亞洲獨立餐廳「Mi Shang迷上」，將在中國上海靜安區的歷史建物、Prada榮宅中開幕。

過往Prada已於2023年在倫敦開設了Prada Caffè、以及2024年時於新加坡ION購物中心開設了亞洲的第一間Prada Caffè；本次則是Prada二度邀請王家衛合作，後者則從「郵票」（Tête-bêche）為概念，將米蘭、上海兩座城市交融於斯。