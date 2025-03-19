快訊

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

聽新聞
0:00 / 0:00

百貨業競爭加劇 遠百母親節前哨戰加碼攻勢吸客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨美麗購物節即起至4月17日展開，掀開母親節檔期序幕。圖／遠百提供
遠東百貨美麗購物節即起至4月17日展開，掀開母親節檔期序幕。圖／遠百提供

遠東百貨母親節前哨戰「美麗購物節」3月20日起至4月17日展開，遠百營運長林彰豐表示，今年百貨業依然是充滿挑戰的一年，多家新商場陸續開幕，市場競爭更激烈，這檔以化妝品為主力的優惠檔期，除了化妝品端出最高直逼16%回饋外，再比照周年慶規格，百貨服飾享高額消費加碼當日累計每滿3萬加送800元，回饋優於去年同期，就是要衝出人氣與買氣。

林彰豐指出，今年仍受到出國潮影響，消費者可支出預算分散，因此，今年母親節檔期促銷力道端出近周年慶規模，吸引消費者走進百貨，帶動買氣。此外，今年景氣大致持平，還有物價上漲、國際政經等因素影響，但仍看好母親節檔期化妝品、女裝市場的需要與成長潛力，加上餐飲保持成長，遠百全台母親節檔期業績目標為115億元，力拚5%以上成長。

美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1,000元。持遠百App會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送800元。保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。台中大遠百國際精品加碼送，今起至4月6日國際精名品指定服飾專櫃當日單櫃滿1萬元送1,000元十足券。

針對信用卡推出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送350元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百12大銀行國際精品當日單筆刷1萬並分6期送800元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元。

另有HAPPY GO卡友點數好康，親持HAPPY GO卡加身分證件正本辦理即享以HAPPY GO點數50點換200元紅利券1張。

板橋大遠百獨家資生堂國際櫃NO.1百優乳霜禮盒組百優精純乳霜50ml x 2＋百優精純乳霜18ml x 5，價值10,640元，推薦價5,040元，限量50組。圖／遠百提供
板橋大遠百獨家資生堂國際櫃NO.1百優乳霜禮盒組百優精純乳霜50ml x 2＋百優精純乳霜18ml x 5，價值10,640元，推薦價5,040元，限量50組。圖／遠百提供
台中大遠百MAC超值組合，口袋雙色濾鏡蜜粉餅正貨加彩妝刷，1,620元。圖／遠百提供
台中大遠百MAC超值組合，口袋雙色濾鏡蜜粉餅正貨加彩妝刷，1,620元。圖／遠百提供
遠百板橋中山花漾Dior迪奧淡香水愛戀潤膚組，獨家價4,150元。圖／遠百提供
遠百板橋中山花漾Dior迪奧淡香水愛戀潤膚組，獨家價4,150元。圖／遠百提供
台南大遠百雅詩蘭黛Estée Lauder Pro防曬巨無霸雙享組，內含Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30PA+++50ml正貨x2，價值6,500元，特價4,550元。圖／遠百提供
台南大遠百雅詩蘭黛Estée Lauder Pro防曬巨無霸雙享組，內含Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30PA+++50ml正貨x2，價值6,500元，特價4,550元。圖／遠百提供
遠百竹北肌膚之鑰光采妝前1+1組，建議售價4,200元。購買肌膚之鑰妝前任二品，贈精萃光采潔膚皂20ml x 2、精萃光采卸妝油20ml x 2、精萃化妝棉14片x 2。圖／遠百提供
遠百竹北肌膚之鑰光采妝前1+1組，建議售價4,200元。購買肌膚之鑰妝前任二品，贈精萃光采潔膚皂20ml x 2、精萃光采卸妝油20ml x 2、精萃化妝棉14片x 2。圖／遠百提供

化妝品 母親節 百貨

延伸閱讀

台灣百貨競爭激烈 遠百母親節檔期目標115億元、拚5%成長

男友妹超愛偷用她化妝品！還把名牌香水噴完 女崩潰：該攤牌講嗎？

遠百母親節檔期拚逾5%成長 台中大遠百人流漸恢復

不再追求名牌包！ 南韓年輕人改崇尚「1類產品」

相關新聞

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

以養生雞湯著稱的「雙月食品社」，在2024年2月進駐基隆港好食城，乃是基隆首間分店。但才經過短短一年的時間，基隆店已於3...

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

想吃得快！台北老字號的人氣豬腳飯「鄭記豬腳飯」近期傳出即將歇業的消息，立刻引起粉絲的熱烈討論。據了解，鄭記豬腳飯預計在4...

「高雄櫻花季」金秀賢還會來嗎？7-ELEVEN初步回應了

韓星金秀賢負面爭議愈演愈烈，7-ELEVEN原定今天（3月19日）開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CIT...

星宇航空史努比主題航班 Global Mall消費300元即可抽

百貨母親節前哨戰陸續展開，Global Mall環球購物中心今天也預告「美好購物節」將於3月27日登場。Global M...

米蘭的花樣年華？Prada全新餐廳 3月底落腳上海榮宅

電影之所以被譽為「第八藝術」，正因為在音聲與畫面之間，讓人得以遁入另一方世界，而每一位擁有鮮明風格的電影導演都像帶人踏入...

百貨業競爭加劇 遠百母親節前哨戰加碼攻勢吸客

遠東百貨母親節前哨戰「美麗購物節」3月20日起至4月17日展開，遠百營運長林彰豐表示，今年百貨業依然是充滿挑戰的一年，多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。