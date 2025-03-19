百貨業競爭加劇 遠百母親節前哨戰加碼攻勢吸客
遠東百貨母親節前哨戰「美麗購物節」3月20日起至4月17日展開，遠百營運長林彰豐表示，今年百貨業依然是充滿挑戰的一年，多家新商場陸續開幕，市場競爭更激烈，這檔以化妝品為主力的優惠檔期，除了化妝品端出最高直逼16%回饋外，再比照周年慶規格，百貨服飾享高額消費加碼當日累計每滿3萬加送800元，回饋優於去年同期，就是要衝出人氣與買氣。
林彰豐指出，今年仍受到出國潮影響，消費者可支出預算分散，因此，今年母親節檔期促銷力道端出近周年慶規模，吸引消費者走進百貨，帶動買氣。此外，今年景氣大致持平，還有物價上漲、國際政經等因素影響，但仍看好母親節檔期化妝品、女裝市場的需要與成長潛力，加上餐飲保持成長，遠百全台母親節檔期業績目標為115億元，力拚5%以上成長。
美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1,000元。持遠百App會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送800元。保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。台中大遠百國際精品加碼送，今起至4月6日國際精名品指定服飾專櫃當日單櫃滿1萬元送1,000元十足券。
針對信用卡推出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送350元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百12大銀行國際精品當日單筆刷1萬並分6期送800元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元。
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