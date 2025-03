昇華的音樂感動！數度來台的泰國搖滾天團 Slot Machine 推出全新單曲《Skyline》

搶先收看官方正式 MV

2025 年 3 月 20 日– 泰國首席搖滾樂團 Slot Machine 準備好再次突破天際,推出全新英文單曲《Skyline》。這首激昂振奮的新作,生動描繪出站在嶄新旅程的起點時,那種令人血脈賁張、迫不及待迎向未知挑戰的興奮感。不僅是一首歌曲,《Skyline》將作為橋樑,以「音樂」這個共通的語言串聯亞洲各地的樂迷,讓所有聽眾跨越文化隔閡、共同感受最真實的情感共鳴。

由榮獲葛萊美獎肯定的金曲製作人,One Republic 共和世代主唱 Ryan Tedder 擔任執行製作,《Skyline》融合了激昂高亢的副歌旋律、豐富有層次的器樂編排與充滿爆發力的 Hook,打造出令人熱血沸騰的聽覺饗宴。 由 Andrew DeRoberts 擔當製作人,他曾與 One Republic、Khalid、Lukas Graham、John Legend、Julia Michaels、Lauv 以及 Tate McRae 等國際頂尖藝人合作,打造出多首叱吒全球金曲排行榜的神曲。歌詞則由愛爾蘭歌手 / 詞曲創作人 Robert Grace 和 DeRoberts 共同操刀,透過歌曲捕捉了踏入未知世界時的興奮與悸動,內容關於愛情、冒險與自我探索,勢必將成為 Slot Machine 最新大勢單曲。

「我們總是不自覺地被海洋吸引,而這或許並非巧合。有人說,大海比任何鏡子都更能映照出我們內心最真實的模樣。試著尋找那些隱藏於波光之下、只有你能看見的細節,或許,在《Skyline》中,你也能找到屬於自己的獨特發現。」

- Slot Machine 主唱 Foet

與單曲同步釋出展現同等滂薄氣勢的音樂錄影帶,由知名電影製作人 Tanapol Kaewprin 執導,O/T 監製。MV 完美呈現《Skyline》激昂奔放的能量,以震撼的視覺畫面融合夢幻般的敘事場景。 從漂浮於雲端的超然視角到壯闊磅礴的風暴,帶領觀眾親身體驗無重力感與冒險精神交織的視覺盛宴。 Watch here

代表性作品《Walk The Earth》里程碑

Slot Machine 先前發行的單曲《Walk The Earth》在短時間內取得了驚人的成就,為他們的國際旅程揭開全新的篇章。自 2024 年 11 月發行以來,這首歌曲在 YouTube 的觀看次數已突破 1,000 萬次,其中近 60% 的觀看次數來自泰國以外的海外市場。值得一提的是,台灣是《Walk The Earth》在 Spotify 串流播放量排名第二的市場,展現出台灣樂迷與 Slot Machine 音樂之間日益加深的連結。此外,《Walk The Earth》更於 2025 年在曼谷舉行的「The Guitar Magazine Awards」中榮獲「Best International Song of the Year」,進一步鞏固了 Slot Machine 在亞洲樂壇持續擴展的影響力。

透過跨界合作拓展音樂視野

Slot Machine 持續致力於突破音樂界限與拓展國際影響力,這一點從他們與多位知名製作人及音樂人的合作中可見一斑,其中包括 Steve Lillywhite、Ryan Tedder、五月天(MAYDAY)、許魏洲(Timmy Xu)、Violette Wautier 等。樂團與台灣的長期連結,在他們的國際發展歷程中扮演了關鍵角色。早在 2015 年與 2016 年,他們便受邀參加台北超犀利趴(Super Slippa Festival),與來自亞洲及國際的音樂人同台演出,包括五月天、MP 魔幻力量(Magic Power)、蘇珊·維嘉(Suzanne Vega)等。這些早期的亮相,讓 Slot Machine 與台灣樂迷建立了深厚的情感連結,也成功奠定了他們在台灣市場的音樂版圖。

為了進一步鞏固與台灣的關係,Slot Machine 於 2018 年 10 月五月天「人生無限公司巡迴演唱會」曼谷場的演出,與五月天共同演繹了他們的英文單曲《Don’ts Don’ts》,這場震撼人心的聯合演出不僅展現出雙方音樂的契合度,更進一步拉近了泰國與台灣搖滾樂壇的距離,為兩地的樂迷留下難忘的回憶。此外,台灣歌手丁噹(Della Wu)翻唱了 Slot Machine 的經典歌曲《เคลิ้ม(Kloem)》,更突顯了樂團在台灣音樂市場的影響力。2024 年,Slot Machine 展開「EXIT TO ENTER」世界巡迴演出,並在台北站登上 Legacy Taipei 舞台,與當地樂迷再度相聚。

除了音樂交流,Slot Machine 也深度體驗台灣豐富的文化。他們曾探索歷史悠久的大稻埕,感受西門町的活力,並品嚐了道地美食,從麻辣鍋到冰淇淋,樂團對台灣的熱愛與日俱增,也更加激勵他們與當地市場保持長遠的互動與連結。

展望未來,Slot Machine 透露,他們計劃與更多台灣音樂人展開激動人心且具深遠意義的合作,進一步深化他們在亞洲音樂圈的影響力,持續為樂迷帶來驚喜與感動。

曼谷音樂之都與跨國合作的承諾

最近,Slot Machine 擔任了 Bangkok Music City (BMC) 音樂節 閉幕之夜的壓軸演出。這場為期兩天的盛會匯聚了來自亞洲各地的音樂人,共同展現跨文化的音樂交流與創意。回顧這次經歷,樂團表示:「能夠參與 BMC 是一次大開眼界的體驗。我們觀看了來自不同地區的音樂人表演,彼此交流想法,並發現我們在音樂上有許多共同點——這正是激勵我們不斷前進的動力。」

Slot Machine 在 BMC 的精彩演出,不僅展現了他們對音樂多樣性的熱愛,也進一步強調了他們深化與東南亞及台灣音樂圈連結的決心,並再次確認了他們對這些市場長期發展與合作的熱忱。

展望未來

透過《Skyline》,Slot Machine 致力於持續拓展音樂旅程,連結不同文化與國家的樂迷。「音樂是一種無國界的語言,而我們最享受的,就是看到我們的歌曲在不同國家產生截然不同的共鳴。」樂團表示:憑藉著新單曲《Skyline》,我們期待將音樂推向新的高度,並在亞洲地區展開更多令人興奮的合作。

關於 SLOT MACHINE

【樂團名稱故事】

Slot Machine (拉霸樂團) 這個樂團名字並非關於賭博,而是象徵「協同效應」,就如同拉霸機中多個零件看似獨立運作,最終卻能協力創造一致的結果。三位團員認為自己正是如此:三個獨特的個體,各自帶來不同的元素,但結合起來卻能成為一個強大的聲音。此外,拉霸機始終處於運轉狀態,象徵著樂團持續進化、向前邁進、開拓新領域的精神。他們不斷變動,始終追求成長。

【象徵性手勢】

樂團標誌性的手勢「智慧之眼」(Eye of Wisdom),是泰國傳統合十禮(wai)的創意延伸,象徵智慧與專注。這個手勢傳達的理念是,真正的智慧能超越痛苦與快樂等二元對立,達到內在的平衡與覺察。主唱 Foet 表示,這個手勢也象徵著第三隻眼的概念,提醒人們生命不只是黑白兩面而已。樂迷們會特別注意到,這個手勢常出現在樂團經典歌曲《Chan Chao》的現場表演中,成為 Foet 的標誌性舞台風格。

【職業生涯】

從學生時代參加校際音樂比賽開始,到舉辦容納超過 15,000 名觀眾的售罄演唱會,Slot Machine 持續突破自我,創下全新高峰。2011年,專輯《Cell》橫掃泰國九項大獎,包括年度最佳專輯。2013 年,他們獲得 MTV 歐洲音樂大獎最佳東南亞藝人提名,並與 Jason Mraz 同台,在緬甸 MTV EXIT 演唱會上為 70,000 名觀眾演出。

2014年,Slot Machine 舉行成軍十週年紀念演唱會,吸引了 15,000 名熱情歌迷。隔年,他們首次在英國巡演,登上倫敦著名的 Camden Barfly 舞台。

2016 年是 Slot Machine 國際聲勢大幅攀升的一年。他們參與台北跨年晚會「The Dawn Concert」演出,並活躍於亞洲重要音樂節,包括日本 Fuji Rock、台灣超犀利趴(Super Slippa)、韓國 Jisan Valley 與香港 Clockenflap。同年,他們推出首張全英文專輯《Spin The World》,由葛萊美獲獎製作人 Steve Lillywhite 操刀。

隔年,Slot Machine 參與 Live Nation 的亞洲巡迴(Asia On Tour),與日本巨星 Miyavi、韓國獨立樂團 Kiha & The Faces 共同在北美演出。返回曼谷後,他們舉辦了盛大的「Mothership Concert」,引爆歌迷們的高度熱潮。

2018年,他們與台灣搖滾天團 五月天 合作推出單曲,進一步拓展跨國影響力。

2024年,Slot Machine 展開名為「EXIT TO ENTER」的世界巡迴,巡演地點包括:曼谷、台北、新加坡與韓國。

Slot Machine 的音樂融合了搖滾精神、靈性與文化象徵,巧妙結合泰國元素與國際化曲風,持續吸引長期粉絲與全球新樂迷的關注。

重要里程碑 & 獎項

•2025: 《Walk The Earth》於 2025 年在曼谷舉行的「The Guitar Magazine Awards」榮獲「Best International Song of the Year」。

•2024: 發行由 Ryan Tedder 擔任執行製作的英文單曲《Walk The Earth》。 MV 在兩天之內即達到破百萬的瀏覽次數,目前正邁向突破千萬瀏覽的紀錄。

•2023: 與中國大勢新秀許魏洲 (Timmy Xu) 合作推出單曲《Super Cool》。

•2022: 發行紅遍全球 BL 影集「黑幫少爺愛上我」的主題曲《Free Fall》。

•2020: 發行樂團的第二張全英文專輯《Third Eye View》。

•2017: 參與 Live Nation 的亞洲巡迴 (Asia On Tour),搖滾震撼北美。

•2016: 由榮獲葛萊美獎肯定的 Steve Lillywhite 擔當製作人,發行英文專輯《Spin The World》。

•2016: 參與台北跨年晚會「The Dawn Concert」演出,並活躍於亞洲重要音樂節,包括日本 Fuji Rock、香港 Clockenflap、台灣超犀利趴(Super Slippa)與韓國 Jisan Valley Rock Festival。

•2015: 展開他們的首次英國巡迴。

•2013: 與 Jason Mraz 在 MTV EXIT LIVE IN MYANMAR 公益演唱會同台演出。

