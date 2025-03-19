自萬物湧現的生之愉悅 海瑞溫斯頓全新頂級珠寶彩寶

一年有12個月份、24個節氣，其中節氣象徵了大地萬物的節奏，亦可視為宇宙運行的法則。3月20日（四）正是傳統曆法中的「春分」，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓甫發表了全新頂級彩鑽彩寶，透過斑斕、美豔的頂級寶石色彩，喚醒湧現自大地的生之力量，歡快明亮。

全系列頂級珠寶皆以色彩鮮亮的寶石、半寶石、彩色寶石搭配鑽石，展現如色票般的雀躍能量，或和諧、或溫暖。其中像是「Winston Icons系列彩寶與鑽石耳環」便以2顆總重約7.95克拉的橢圓形切工藍色丹泉石為主石，被視為平衡與和諧象徵的丹泉石色彩較為濃郁，搭配上圓形明亮式切工沙弗萊石的綠、馬眼型切工橄欖石的脆、水滴型切水藍寶的蔚藍，令人心生喜悅。

「Winston With Love系列Dancing Flames耳環」則一如其名「Dancing Flames」，以塔糖形切工紅寶石搭配彩寶及鑽石，宛如一「對」跳躍的花火，也令所到之處繁華盛開。「頂級珠寶系列粉色藍寶石、紅色尖晶石與鑽石垂墜式耳環」除了嚴選兩對粉色藍寶石與紅色尖晶石，其中紅色尖晶石更以少見的長水滴型切工，呈現華麗粉嫩的浪漫甜美，同時並以鑽石的火光點綴、全數鑲嵌在18K黃金與鉑金底座。

如果熱愛追求寶石的色彩與本身壓倒性的美，「祖母綠鑽石戒指」以及「頂級珠寶系列粉色藍寶石鑽石戒指」則是「寶石先行」的藏家級推薦。前者具Harry Winston經典的「錦簇鑲嵌」（Winston Cluster）風格，水滴形切工的祖母綠與鑽石被不規則的方式進行鑲嵌，因此將能360度擁抱、並讓光線得以自由穿越，展現出色彩的最大魅力；後者則如1970年代流行的「雞尾酒戒」風格，以大份量的粉色藍寶石為主石並於周圍鑲嵌鑽石，眾星拱月、魅力天成。

除此之外，Harry Winston不僅是鑽石之王、明星的珠寶商，更在工藝與想像力具現上，有超乎常規的細膩精湛與宏觀視野。像是「River系列頂級珠寶項鍊」便大量採用了花式切工與密釘排列鑽石，在繁複珍貴的鉑金絲線上，鑽石串起了驚艷，如涓涓小河、也似一壯麗落下的瀑布水花。不同切工的鑽石形態時而宛如水珠、時而如薄霧水氣或冰霜狀結晶，展現春分時刻、萬物奔騰生長如水的澎湃與柔美，生生不息。