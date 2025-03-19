獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈
以養生雞湯著稱的「雙月食品社」，在2024年2月進駐基隆港好食城，乃是基隆首間分店。但才經過短短一年的時間，基隆店已於3月10日低調停業。對於喜愛雙月的基隆鄉親而言，未來也少了一個用餐好去處。
雙月食品社自2010年創立，店內提供多種養生湯品、麵食、滷味等餐點，不僅獲得許多消費者青睞，自2018年起，也已經連續多年獲得米其林必比登推薦，目前在雙北、桃園均有分店。在2024年10月時，雙月創始店因在外送餐點內出現蟑螂，因此宣告結束營業，引起社會上的熱烈討論。
2024年2月，雙月食品社進駐基隆港好食城，開設基隆首間分店，店內同樣提供品牌的招牌餐點，累積有超過2,700則評論，平均獲得4.8分。但是才經過1年的時間，雙月基隆店就宣佈因經營方向調整，已於3月10日停止服務，google地標狀態也已經顯示為「永久歇業」。
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