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消防複檢終於通過 南港Lalaport開幕日民眾入場時段揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南港Lalaport購物中心3月20日正式開幕，當天開放民眾入場時間為12點30分至21點30分。本報資料照片
南港Lalaport購物中心3月20日正式開幕，當天開放民眾入場時間為12點30分至21點30分。本報資料照片

南港Lalaport購物中心將於3月20日正式開幕，開幕當天開放民眾入場時間為12點30分至21點30分，3月21日起恢復為11點開門營業。

因施工時程以及消防安檢問題，讓南港Lalaport期待提前展開試營運只能告吹，只能最終拍板取消試營運直接開幕，近日都忙著消防安檢程序，直至今日才確定消防安檢複檢終於過關。

開幕初期南港Lalaport購物中心周邊最怕陷入交通惡夢，建議民眾可搭乘捷運板南線、文湖線抵達，文湖線南港軟體園區站步行1分鐘、板南線南港展覽館站步行3分鐘即可到達。

除了3月20日開幕日開放時間為12點半開始外，商場周日至周四營業時間為11點至21點30分；周五周六營業時間為11點至22點。

安檢 板南線

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