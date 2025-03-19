博客來電子書閱讀器進駐7-ELEVEN！限時啟動預購服務

博客來攜手7-ELEVEN拓展預購渠道，首款自有品牌電子書閱讀器「BooksPad」即日起至4月1日首次進駐超商，在全台逾7,000家7-ELEVEN門市開放預購，消費者可透過「i預購」與「i划算」服務，享受便捷的預購管道及取貨方式，讓購物過程更加輕鬆無縫。此外，博客來同步發表「BooksPad」全新LOGO設計，為品牌形象注入新活力。

今年博客來首度推出自有品牌彩色閱讀器「BooksPad」，自2月開放預購以來，市場反應熱烈，網路討論聲量持續攀升。「BooksPad」」提供雲朵白、星空黑、春櫻粉三種顏色選擇，其中「春櫻粉」作為市面罕見的限定色，在春季氛圍及「女神節」的雙重助攻下，深受女性消費者喜愛。博客來已同步於官方粉絲專頁發布全新LOGO，粉色與灰色LOGO的協調搭配，使粉色機型買氣急速上升，單日銷量較預購初期翻增8倍之多。

「BooksPad」不僅外型時尚，還擁有強大的多功能設計，具備閱讀、聽書與筆記等多元功能，滿足現代消費者的需求，配件如電磁筆與保護殼亦廣受歡迎。根據博客來消費數據顯示75%的消費者選擇一次到位，直接選購優惠三件組，極大化閱讀器效用。目前「BooksPad」的消費群體中，女性占比達56%、男性44%，回應主站以男性為主力的閱讀器客群樣貌，顯示出成功吸引女性客群關注並抓住女性對美學設計和實用功能的需求。

博客來「BooksPad」7.8吋彩色電子書閱讀器即日起至4月1日正式進駐7-ELEVEN，透過 「i預購」及「i划算」服務，消費者可於全台逾7,000家7-ELEVEN門市預購。閱讀器主機預購價與博客來主站同享6,999元，優惠三件組則分為白筆優惠三件組8,899元、黑筆優惠三件組8,299元，各式組合均再加贈四重好禮，內含購書金800元、指定套書5折、暢讀30天使用券、暢聽30天使用券。適逢女神節優惠期間，凡於「i預購」&「i划算」結帳使用icash Pay支付，最高享326點OPENPOINT回饋，「i預購」首購會員再加碼獨享20%點數回饋。