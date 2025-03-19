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「皮克敏」大集合！全家便利商店消費滿額贈紙膠帶、水果叉　吃冰抽限量周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與任天堂旗下遊戲IP《皮克敏》展開合作，包含推出限定周邊、販售特殊商品及舉行《Pikmin Bloom》手遊活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與任天堂旗下遊戲IP《皮克敏》展開合作，包含推出限定周邊、販售特殊商品及舉行《Pikmin Bloom》手遊活動。圖／全家便利商店提供

迎接明媚的春季，全家便利商店攜手任天堂旗下作品《皮克敏》推出線上線下多樣期間限定合作活動，邀請玩家們走出戶外探索，進入「全家」收集皮克敏專屬遊戲道具及滿額周邊好禮。

「全家」與皮克敏推出期間限定合作，首波3月19日至4月1日於全台「全家」店舖內單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」（4款隨機贈送，不累贈，數量有限，送完為止）。圖面包含經典的7款皮克敏角色，還加入《皮克敏4》中全新登場的「冰凍皮克敏」、「發光皮克敏」及「宇宙犬歐慶」，遊戲元素滿滿。

4月2日上午10點起至4月29日將展開第二波活動，凡於「全家」店舖購買Fami!ce霜淇淋3支（口味不限） ，即可獲得「皮克敏水果叉」一組，一次可擁有4種不同顏色的皮克敏（數量有限，送完為止）。此外，4月2日至4月29日消費者若在實體店舖單筆購買指定冰品任2件，可以參加「全家」會員APP抽獎趣活動，有機會抽中皮克敏「歐慶抱枕」或「悠閒的皮克敏 歐擬蛹型小夜燈」。

「全家行動購」同步於3月19日起推出一系列皮克敏周邊，讓粉絲們可以真實地帶上皮克敏角色一起散步、種花，成為最吸睛的皮克敏玩家，除了能夠買到《皮克敏4》遊戲軟體（1,450元）外，首推療癒的皮克敏入浴球（共兩款，每個180元），以及適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml（555元），還有束口便當袋、保鮮盒、便條貼等日常小物都充滿皮克敏的元素。

同時，全台4,300 間「全家」店舖化身為《Pikmin Bloom》遊戲中的特殊地點，讓玩家們來「全家」消費之餘，還能獲得限定飾品皮克敏。3月19日至4月29日玩家只要在「全家」店內開啟遊戲APP並在地圖上向下滑動，即可獲得「金色花苗」，並培養出《皮克敏4》中的宇宙船飾品皮克敏（共7款，隨機發送，每間店舖最多可獲得3個金色花苗）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

「全家行動購」3月19日起推出一系列皮克敏周邊，除了能買到《皮克敏4》遊戲軟體外，更有皮克敏入浴球、適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml等多款商品。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」3月19日起推出一系列皮克敏周邊，除了能買到《皮克敏4》遊戲軟體外，更有皮克敏入浴球、適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml等多款商品。圖／全家便利商店提供
即日起至4月29日全台4,300間全家便利商店店舖將化身《Pikmin Bloom》特殊地點，玩家們只要走進「全家」就能夠獲得專屬遊戲道具「金色花苗」。圖／全家便利商店提供
即日起至4月29日全台4,300間全家便利商店店舖將化身《Pikmin Bloom》特殊地點，玩家們只要走進「全家」就能夠獲得專屬遊戲道具「金色花苗」。圖／全家便利商店提供
即日起至4月29日玩家在全家便利商店店內開啟遊戲APP並在地圖上向下滑動，即可獲得「金色花苗」，並培養出《皮克敏4》中的宇宙船飾品皮克敏（共7款，隨機發送，每間店舖最多可獲得3個金色花苗）。圖／全家便利商店提供
即日起至4月29日玩家在全家便利商店店內開啟遊戲APP並在地圖上向下滑動，即可獲得「金色花苗」，並培養出《皮克敏4》中的宇宙船飾品皮克敏（共7款，隨機發送，每間店舖最多可獲得3個金色花苗）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與《皮克敏》推出期間限定合作，首波3月19日至4月1日於全台「全家」店舖內單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」；4月2日上午10點起至4月29日將展開第二波活動，於「全家」店舖購買 Fami!ce 霜淇淋3支（口味不限） ，即可獲得「皮克敏水果叉」一組。上述贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與《皮克敏》推出期間限定合作，首波3月19日至4月1日於全台「全家」店舖內單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」；4月2日上午10點起至4月29日將展開第二波活動，於「全家」店舖購買 Fami!ce 霜淇淋3支（口味不限） ，即可獲得「皮克敏水果叉」一組。上述贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

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