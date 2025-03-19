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搶不到演唱會票別氣餒 Disney+精選5部獨家韓星紀錄片

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《Super Junior: The Last Man Standing》。圖／Disney+提供
《Super Junior: The Last Man Standing》。圖／Disney+提供

韓星們接連來台開唱、舉辦見面會，粉絲們無論是看完演唱會意猶未盡、還是手速慢了些沒搶到票，透過串流平台的精彩內容，隨時打開就能回味。Disney+驚喜宣布祭出2025年高級年費方案「快閃限時優惠」，即日起至3月31日下午2時59分止，只要1,680元，相當於6個月的訂閱價格就能欣賞所有熱門強檔電影與影集一整年，直接現省1,600元。

Disney+首推5部獨家韓國明星紀錄片，包括剛在台灣開完演唱會的太妍，在《與太妍同行：冰雪奇緣之旅》紀錄片中，就像是充滿童心的小女孩，除了一窺太妍錄製《冰雪奇緣2》主題曲《Into the Unknown》韓文版的幕後歷程，更能看到偶像天真可愛的一面。

另外，今年5月即將來台舉辦首次個人世巡演唱會的BTS防彈少年團成員j-hope、將於7月起合體展開世巡活動的BLACKPINK，以及每位成員都把台灣當灶咖在走的Super Junior，還有目前正在服兵役的BTS人氣成員Jung Kook，都有精彩獨家內容在Disney+提供粉絲們隨時欣賞。

近期即將上線的話題作品還包括由朴恩斌、薛景求主演的醫療驚悚韓劇《狂醫魔徒》、漫威影業最新影集《夜魔俠：重生》、首季好評如潮的驚悚日劇《噬亡村》第2季、以及狂掃3.86億美元票房的《海洋奇緣2》等多元作品，快把握訂閱優惠加入暢看。

《j-hope IN THE BOX》。圖／Disney+提供
《j-hope IN THE BOX》。圖／Disney+提供
《BLACKPINK：The Movie》。圖／Disney+提供
《BLACKPINK：The Movie》。圖／Disney+提供
《JUNG KOOK: I AM STILL》。圖／Disney+提供
《JUNG KOOK: I AM STILL》。圖／Disney+提供
《與太妍同行：冰雪奇緣之旅》。圖／Disney+提供
《與太妍同行：冰雪奇緣之旅》。圖／Disney+提供

Disney 演唱會

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