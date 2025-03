搶不到演唱會票別氣餒 Disney+精選5部獨家韓星紀錄片

韓星們接連來台開唱、舉辦見面會,粉絲們無論是看完演唱會意猶未盡、還是手速慢了些沒搶到票,透過串流平台的精彩內容,隨時打開就能回味。Disney+驚喜宣布祭出2025年高級年費方案「快閃限時優惠」,即日起至3月31日下午2時59分止,只要1,680元,相當於6個月的訂閱價格就能欣賞所有熱門強檔電影與影集一整年,直接現省1,600元。

Disney+首推5部獨家韓國明星紀錄片,包括剛在台灣開完演唱會的太妍,在《與太妍同行:冰雪奇緣之旅》紀錄片中,就像是充滿童心的小女孩,除了一窺太妍錄製《冰雪奇緣2》主題曲《Into the Unknown》韓文版的幕後歷程,更能看到偶像天真可愛的一面。

另外,今年5月即將來台舉辦首次個人世巡演唱會的BTS防彈少年團成員j-hope、將於7月起合體展開世巡活動的BLACKPINK,以及每位成員都把台灣當灶咖在走的Super Junior,還有目前正在服兵役的BTS人氣成員Jung Kook,都有精彩獨家內容在Disney+提供粉絲們隨時欣賞。