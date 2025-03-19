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獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鄭記豬腳飯開業已經72年，乃是台北知名的豬腳飯之一。圖／報系資料照
鄭記豬腳飯開業已經72年，乃是台北知名的豬腳飯之一。圖／報系資料照

想吃得快！台北老字號的人氣腳飯「鄭記豬腳飯」近期傳出即將歇業的消息，立刻引起粉絲的熱烈討論。據了解，鄭記豬腳飯預計在4月4日劃下句點，結束長達72年的營業時光。

鄰近台北北門的鄭記豬腳飯，創業於1953年，店內主打豬腳肉飯、東坡肉飯，以及無刺虱目魚肚飯等餐點，還有大骨湯供民眾享用。其中招牌的豬腳因為滷得又黑又嫩，鹹香入味，因此常被粉絲暱稱為「黑金豬腳飯」。除此之外，店內還有隱藏版的「滷大腸飯」，也是不少熟客的必點菜色。

憑藉著古早好滋味，鄭記豬腳飯每逢用餐時段就會有著長長的排隊人龍，成為許多人心中必吃的台北豬腳飯之一，在google累積超過4,200則評論，平均獲得4.2分。但是鄭記豬腳飯近期傳出即將歇業的消息，實際致電詢問，業者表示將營業至4月4日，想吃得趕快。

鄭記豬腳飯提供豬腳肉飯、東坡肉飯等餐點，被粉絲暱稱為「黑金豬腳飯」。圖／報系資料照
鄭記豬腳飯提供豬腳肉飯、東坡肉飯等餐點，被粉絲暱稱為「黑金豬腳飯」。圖／報系資料照

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