獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

想吃得快！台北老字號的人氣豬腳飯「鄭記豬腳飯」近期傳出即將歇業的消息，立刻引起粉絲的熱烈討論。據了解，鄭記豬腳飯預計在4月4日劃下句點，結束長達72年的營業時光。

鄰近台北北門的鄭記豬腳飯，創業於1953年，店內主打豬腳肉飯、東坡肉飯，以及無刺虱目魚肚飯等餐點，還有大骨湯供民眾享用。其中招牌的豬腳因為滷得又黑又嫩，鹹香入味，因此常被粉絲暱稱為「黑金豬腳飯」。除此之外，店內還有隱藏版的「滷大腸飯」，也是不少熟客的必點菜色。