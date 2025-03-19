李鐘碩、易烊千璽演繹春夏新男裝 都會休閒暗藏奢華

迎接2025 春夏的到來，Emporio Armani推出全球形象代言人易烊千璽擔綱的2025春夏系列廣告大片，並邀請新生代男團XODIAC演繹春夏的ICON及可持續系列。Emporio Armani在本季探索了都市精神與逃離都市的渴望之間的聯繫，服裝線條流露都市氣息的同時，易烊千璽則在花朵和枝葉交織的光影下，傳遞清新畫意，自然元素與抽象背景巧妙融合出寧靜而低調的魅力。

BOSS全球代言人韓國演員李鍾碩則現身BOSS新世界江南店專門店演繹2025春季頂級系列。該系列針對品味男士的各類社交場合打造高端奢華材質及精緻細節的服裝。李鍾碩身穿淺褐色格紋外套、內搭象牙白色真絲羊毛混紡上衣，下身搭配俐落的深褐長褲與麂皮休閒鞋，完美詮釋了2025 春季系列結合經典與現代美學的設計，以柔軟的喀什米爾、優雅格紋和色調，推出兼具彈性材質的高端機能服飾，融合律動感與奢華氣息。 EMPORIO ARMANI全球形象代言人易烊千璽演繹2025春夏系列廣告大片。圖／EMPORIO ARMANI提供 EMPORIO ARMANI全球形象代言人易烊千璽演繹2025春夏系列廣告大片。圖／EMPORIO ARMANI提供 EMPORIO ARMANI全球形象代言人易烊千璽演繹2025春夏系列廣告大片。圖／EMPORIO ARMANI提供 李鐘碩現身BOSS新世界江南店，親身演繹2025春季時尚。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列白色喀什米爾真絲混紡雙排扣西裝外套，44,900元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列喀什米爾羊毛混紡西裝外套，44,900元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列淺褐色絲棉混紡Polo衫，12,400元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列褐色真絲羊毛混紡長袖Polo衫，16,400元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列深褐色羊毛丹寧襯衫式外套，29,400元。圖／BOSS提供 XODIAC演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 XODIAC成員LEO、LEX、SING演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 XODIAC演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 李鐘碩現身BOSS新世界江南店，親身演繹2025春季時尚。圖／BOSS提供 XODIAC成員WAIN演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 XODIAC成員LEX演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 BOSS頂級系列橘紅色絲光棉T恤，6,100元。圖／BOSS提供 BOSS頂級系列深褐色羊毛丹寧打摺長褲，16,900元。圖／BOSS提供 XODIAC成員SING演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 XODIAC成員LEO演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供 XODIAC成員BEOMSOO演繹EMPORIO ARMANI 2025春夏系列。圖／EMPORIO ARMANI提供