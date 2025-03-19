聽新聞
0:00 / 0:00
李鐘碩、易烊千璽演繹春夏新男裝 都會休閒暗藏奢華
迎接2025 春夏的到來，Emporio Armani推出全球形象代言人易烊千璽擔綱的2025春夏系列廣告大片，並邀請新生代男團XODIAC演繹春夏的ICON及可持續系列。Emporio Armani在本季探索了都市精神與逃離都市的渴望之間的聯繫，服裝線條流露都市氣息的同時，易烊千璽則在花朵和枝葉交織的光影下，傳遞清新畫意，自然元素與抽象背景巧妙融合出寧靜而低調的魅力。
BOSS全球代言人韓國演員李鍾碩則現身BOSS新世界江南店專門店演繹2025春季頂級系列。該系列針對品味男士的各類社交場合打造高端奢華材質及精緻細節的服裝。李鍾碩身穿淺褐色格紋外套、內搭象牙白色真絲羊毛混紡上衣，下身搭配俐落的深褐長褲與麂皮休閒鞋，完美詮釋了2025 春季系列結合經典與現代美學的設計，以柔軟的喀什米爾、優雅格紋和色調，推出兼具彈性材質的高端機能服飾，融合律動感與奢華氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言