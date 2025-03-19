威咖快衝！6款噶瑪蘭威士忌聯名特調 只有這裡喝得到

台灣精品威士忌品牌噶瑪蘭以卓越釀造工藝與獨特熱帶風味享譽國際，這次特別結合台灣在地元素，攜手深受國內外旅客喜愛的天成飯店集團，以「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」與「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」為基底，由雙方專業調酒師團隊共同打造6款風格獨具的調酒，即日起至4月30日於天成飯店集團旗下酒店及酒吧限時販售，每款售價380元起，活動期間任選2款享77折優惠。

噶瑪蘭威士忌酒吧曾榮獲「威士忌行業大賞」年度最佳威士忌酒吧殊榮，酒吧團隊以精湛手藝，選擇兩款熱帶水果香氣豐富的「噶瑪蘭珍選No. 1單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」做為基底，融入鳳梨、香蕉、檸檬與柑橘等多層次果香，並精選台灣在地元素，如洛神、金棗、山楂話梅糖漿等蜜餞風味，搭配擂茶粉與原住民香料——刺蔥，透過職人調製，期待將噶瑪蘭威士忌馥郁飽滿的特色結合以及台灣在地文化與風味，推及予更多海內外觀光客。

「鳳梨金棗古典雞尾酒」調酒師挑選「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」為基酒，以鳳梨汁、奇異果搭配金棗乾榨成果汁，再加入白蘭姆酒加熱後過濾，呈現熱帶水果應有的酸甜滋味，甜感悠長點綴些許木質和香草氣息。

經典調酒「血與沙」蘊含西班牙的文學精神，調酒師用「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」取代常用的蘇格蘭威士忌，以噶瑪蘭特有的水果香氣，搭配黑櫻桃酒、甜苦艾酒、柳橙汁與自製的酒漬櫻桃汁，在鮮血般的色澤中，訴說著鬥牛士如電影般的一生。

「噶瑪蘭假期」以椰子利口酒、檸檬汁搭配自製的香蕉花糖漿，依序加入綜合果乾與迷迭香，再以噴槍煙燻營造清新草藥味，接著注入「噶瑪蘭層豐雪莉3桶」，渾厚的威士忌帶有成熟果乾香氣，多層次的風味將熱帶風情的元素如陽光、熱情、豪放發揮的淋漓盡致。

此外，天成飯店集團旗下各餐廳與酒吧，亦特別推出兩款限定噶瑪蘭威士忌特調，將微醺體驗延伸至餐桌，讓美酒與美食交融，共度難忘的愜意時光。聯名調酒即日起於天成飯店集團販售，詳細訂位資訊請上天成飯店集團官網。