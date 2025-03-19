Pandora、Les Néréides飾品童趣可愛 還能順手做公益

春季飾品以各種可愛討喜的小動物讓人愛不釋手，並搭配公益活動配戴飾品的人內外皆美。法國飾品品牌Les Néréides強攻廣大的貓奴族群，推出全新Loves Animals系列貓咪排位戰，一系列項鍊、耳環、戒指，以可愛的小白貓和「十隻橘貓九隻胖」的小吃貨胖橘為主角，並選用粉紅石英、祖母綠切割水晶及淡水珍珠來做搭配。選購此系列也可同時對流浪動物表達愛心：在過去近十年，Les Néréides Loves Animals系列將每件作品15% 的銷售額，捐贈給動物福利機構，幫助流浪貓找到屬於自己的歸宿。

來自丹麥的Pandora 2025春季新品以「愛可以改變一切」為主要訴求，「Pandora ESSENCE」唯美時尚系列則以優雅有機的線條勾勒出水滴與波浪般的自然韻律。吊飾與串飾則選擇象徵豐富生命力的動物如蝴蝶、蜂鳥、蜻蜓等作為主角，以藍綠與紫色的透明琺瑯與幻彩琺瑯工藝，捕捉生命的光與美。同時品牌亦持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，今年特別推出 「心形交織寶石串飾」聯名款，以象徵女性力量的織線愛心設計，搭配中央藍色寶石，讓更多孩子擁抱希望，勇敢迎向未來。 Pandora蜂鳥雙墜吊飾，2,280元。圖／Pandora提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓項鍊，10,000元；小白貓與切割水晶項鍊，11,500元。圖／惇聚國際提供 「Pandora ESSENCE」唯美時尚系列自然流線心形手環，7,580元。圖／Pandora提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓戒指，5,800元。圖／惇聚國際提供 Pandora X UNICEF心形交織寶石串飾，2,480元。圖／Pandora提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓耳環，4,400元；小白貓項鍊，10,000元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓與粉色石英戒指，9,000元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓與切割水晶戒指，7,000元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓與粉色石英耳環，13,400元；小白貓戒指，5,800元。圖／惇聚國際提供 Pandora蜻蜓雙墜吊飾，2,680元。圖／Pandora提供 Les Néréides小吃貨胖橘橘貓耳環，7,200元。圖／惇聚國際提供 Pandora蝴蝶大型串飾，3,280元。圖／Pandora提供 Les Néréides貓咪排位戰小白貓與粉色石英耳環，13,400元。圖／惇聚國際提供