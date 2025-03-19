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圓山飯店偕日光金谷共拓國際客 台日觀光交流新篇章

中央社／ 台北19日電

圓山大飯店今天宣布與日本日光金谷飯店簽署合作意向書，要以觀光為起點，搭起長久而穩定合作橋梁，共同拓展國際旅客，開啟台日觀光交流新篇章。

日光金谷飯店為日本東武鐵道集團旗下飯店，也為日本最古老西式渡假飯店。圓山大飯店今天發布新聞稿表示，今天與日光金谷飯店簽署合作意向書，要促進台日雙邊文化交流，共享營運知識與經驗。

圓山大飯店董事長葉菊蘭說，日光金谷飯店擁有超過150年歷史，世界知名作家海倫．凱勒、愛因斯坦與美國前總統艾森豪皆曾到訪入住，是日本第一家接待外賓的觀光飯店。

葉菊蘭說，飯店內保留明治、大正、昭和、平成等時期工藝物品與傳統雕塑，以及日光東照宮氛圍的建築風格，更已登錄為國家指定有形文化遺產。

葉菊蘭指出，圓山大飯店與日光金谷飯店有許多相似之處，包含同為台日兩國接待國際貴賓歷史最悠久的觀光飯店，也都保有獨特建築風格，圓山與日光金谷的深入交流與優勢分享，絕對能開創更多元觀光服務。

圓山飯店指出，未來雙方將以各自研發多年的飲食相關技術、人才培育等項目為核心，共享知識，並利用合作關係相互推廣各自品牌與特色活動，並將共享企業與事業體資訊，促進兩家飯店設施發展。

圓山大飯店表示，除觀光領域合作外，也會在台日的美食、文化講座及藝術策展等層面深入交流，促進兩國旅客了解彼此文化背景與特色，讓台灣民眾有機會體驗到更多原汁原味日本文化，而日本旅客則能透過圓山進一步認識台灣，感受到深厚歷史底蘊與現代魅力。

台日 圓山飯店 日本

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