登機前來一杯！百富新作12年黃金蘭姆桶 桃機獨家試飲

引領近代威士忌產業，將過桶工藝推崇至品飲潮流的百富（THE BALVENIE）單一麥芽威士忌，由首席調酒師Kelsey McKechnie精心打造「百富12年黃金蘭姆桶」，成為她擔任品牌舵手後的首款免稅市場專屬新作；新酒款即日起至三月底，於桃園機場第一、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店指定店點，推出期間限定試飲活動。詳情依現場公告為準。

為開發新酒款，首席調酒師 Kelsey McKechnie悉心打造百富12年黃金蘭姆桶，以兩種不同氣候背景的蘭姆酒潤桶後，取得微妙的黃金平衡狀態，並將累積12年波本桶底蘊的百富威士忌置入其中，進行二次熟陳。

全新百富12年黃金蘭姆桶」巧妙融合美國波本桶的經典蜂蜜甘醇，與特製蘭姆酒桶賦予糖果般的果香與香草層次，勾勒出豐富飽滿的口感體驗，在百富經典的香醇蜂蜜口感，以及蘭姆酒桶所帶來的水果香氣中，展現層次豐富、鮮明的細膩風味。

「聞香時，可感受到熟香蕉、香草、淡淡餅乾與焦糖花生脆片的氣息。」Kelsey McKechnie表示：「入口後，烘烤橡木、木質香料與日曬乾果三者柔順交織，伴隨焦糖與麥芽的甜潤，帶來一場精彩細膩的風味之旅，這正是我們引以為傲之作。」