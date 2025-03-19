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Dior Oblique變清爽了！全新丹寧雲霧感新作來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 30 Montaigne淺藍與白色Oblique Chambray緹花小型包款，10萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 30 Montaigne淺藍與白色Oblique Chambray緹花小型包款，10萬5,000元。圖／Dior提供

由五種顏色的棉線編織而成的Dior Oblique緹花帆布，是Dior於2018年時，在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri帶領下，重新詮釋前任設計師Marc Bohan於1967年原創設計的Dior Oblique帆布，運用到時裝、包款、鞋履與配件上並於最新2025春夏女裝系列中，延伸出帶著如霜霧效果、仿似丹寧布視覺的Dior Oblique Chambray斜紋布料，在30 Montaigne與Book Tote托特包、Dioract鞋款等設計上，充滿夏日單品清新氣息。

原來的Dior Oblique緹花帆布是由精準縝密的工序製作而成的。首先，Dior先採用絡筒機為製作帆布所需的所有管紗線圈進行絡紗，再根據準確精密的順序，將所有線圈重新捲繞成一個體積龐大的筒子，以便進行整經，因為製作一匹Dior Oblique帆布需要超過9,700條棉線。接下來，織布師傅將每條紗線置於緹花織機的每一個鉤針上進行打結，此一工序需要整整一天的工作時間。緹花織機準備就緒後，方可開始織布。織布工序以兩組互相纏繞的紗線，即縱向的經紗和橫向的緯紗。在不斷來回交織的過程中，面料的花紋逐漸成形：正面是Dior字母花紋，反面則是人字斜紋，是成就內外皆美的特殊工藝。之後，帆布將會經過縝密的嚴格檢查，然後寄送至義大利佛羅倫斯地區的皮革工坊，用以製作包款配件。

在2025春夏女裝系列中全新亮相的Dior Oblique Chambray斜紋布料，即是以此工法為藍本加以變化，採用靛藍色經紗和白色緯紗斜紋編織而成，面料不僅與丹寧布相似，更帶著如霜霧的視覺效果，且較丹寧布更為輕盈，亦兼具耐用與易於保養特色。本季此面料不僅運用於30 Montaigne與Book Tote托特包等包款上，亦延伸到Dioract、Dior Vibe鞋款與D-Bobby漁夫帽上，為夏日穿搭帶來清爽個性氣息。

Dioract淺藍與白色Oblique Chambray緹花涼鞋，44,000元。圖／Dior提供
Dioract淺藍與白色Oblique Chambray緹花涼鞋，44,000元。圖／Dior提供
Dior D-Bobby淺藍與白色Oblique Chambray緹花漁夫帽，34,500元。圖／Dior提供
Dior D-Bobby淺藍與白色Oblique Chambray緹花漁夫帽，34,500元。圖／Dior提供
Dior Vibe淺藍與白Oblique Chambray緹花運動鞋，36,000元。圖／Dior提供
Dior Vibe淺藍與白Oblique Chambray緹花運動鞋，36,000元。圖／Dior提供
Dior Vibe米色與藍色Oblique保齡球包，54,000元。圖／Dior提供
Dior Vibe米色與藍色Oblique保齡球包，54,000元。圖／Dior提供
Dior 30 Montaigne淺藍與白色Oblique Chambray緹花小型包款，10萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 30 Montaigne淺藍與白色Oblique Chambray緹花小型包款，10萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Oblique Chambray斜紋布料採用靛藍色經紗和白色緯紗斜紋編織而成。圖／Dior提供
Dior Oblique Chambray斜紋布料採用靛藍色經紗和白色緯紗斜紋編織而成。圖／Dior提供
Dior Book Tote米色與藍色Oblique小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote米色與藍色Oblique小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote米色與藍色Oblique小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote米色與藍色Oblique小型托特包，11萬元。圖／Dior提供

Dior 設計師

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