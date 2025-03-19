Dior Oblique變清爽了！全新丹寧雲霧感新作來了

由五種顏色的棉線編織而成的Dior Oblique緹花帆布，是Dior於2018年時，在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri帶領下，重新詮釋前任設計師Marc Bohan於1967年原創設計的Dior Oblique帆布，運用到時裝、包款、鞋履與配件上並於最新2025春夏女裝系列中，延伸出帶著如霜霧效果、仿似丹寧布視覺的Dior Oblique Chambray斜紋布料，在30 Montaigne與Book Tote托特包、Dioract鞋款等設計上，充滿夏日單品清新氣息。

原來的Dior Oblique緹花帆布是由精準縝密的工序製作而成的。首先，Dior先採用絡筒機為製作帆布所需的所有管紗線圈進行絡紗，再根據準確精密的順序，將所有線圈重新捲繞成一個體積龐大的筒子，以便進行整經，因為製作一匹Dior Oblique帆布需要超過9,700條棉線。接下來，織布師傅將每條紗線置於緹花織機的每一個鉤針上進行打結，此一工序需要整整一天的工作時間。緹花織機準備就緒後，方可開始織布。織布工序以兩組互相纏繞的紗線，即縱向的經紗和橫向的緯紗。在不斷來回交織的過程中，面料的花紋逐漸成形：正面是Dior字母花紋，反面則是人字斜紋，是成就內外皆美的特殊工藝。之後，帆布將會經過縝密的嚴格檢查，然後寄送至義大利佛羅倫斯地區的皮革工坊，用以製作包款配件。