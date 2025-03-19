豹紋、水鑽或漆皮？Prada新款芭蕾舞平底鞋 青春甜美

芭蕾舞鞋風潮當道，Prada發表了一系列2025芭蕾舞平底鞋，加以品牌高辨識度的金屬三角琺瑯裝飾，搭配豐富材質、細節與色彩，為造型添增懷舊與女孩的甜美氣息。

歷史源自1681年的芭蕾舞，舞者們腳上穿著的硬鞋（Pointe Shoe）正是現今的芭蕾舞鞋源起。其中鞋款的最前端內藏可支撐腳趾的鞋盒，因此讓舞者可以腳趾呈現立姿，帶有柔美光澤的綢緞緞帶則是鞋款另一特色，同時展現出舞者的修長優雅。近年重新成為趨勢單品的芭蕾舞鞋則不時結合了懷舊的瑪莉珍鞋鞋型，讓女性在運動鞋、高跟鞋之間找到第三選項，輕快、便於行走，同時不失小女人的青春洋溢。