春遊旅行箱 Samsonite復刻1940經典、LOJEL輕盈升級

明朗可愛的春天是適合旅行的季節，旅行箱品牌話題新品推出，看看哪家旅行箱的設計與訴求，更能切中需求，成為旅行好旅伴。

Samsonite復刻1940年代經典之作

Samsonite紀念115周年，推出全新New Streamlite系列向1940年推出的Streamlite系列致敬，以琉璃蛺蝶藍與百慕達綠兩色演繹當年經典之作，展現復古韻味，限量全球發行2,025件。

Samsonite在這款經典新作中，保留過往的工藝之美，呈現出帶有復古氣質的全新旅箱。同時結合現代創新科技，採用Samsonite專利旋流減震滾珠軸承輪，達到減震、降躁、順暢的拉動體驗。手提箱與行李箱皆配備TSA海關鎖，內襯靈感取自經典英式佩斯利花紋以緞面布料打造，內部配備提花布收納袋及專屬防塵罩。此系列每款行李箱皆刻有獨立專屬編號，並附上可客製的吊牌。全新New Streamlite系列包含，手提箱12,800元、20吋旅行箱21,800元和28吋旅行箱28,800元。

LOJEL全新CUBO輕盈升級

來自日本的旅行品牌LOJEL，本季推出CUBO系列的新作：全新尺寸Small-Lite和Fit-Lite，訴求輕盈升級讓旅程更輕鬆。全新Small-Lite箱體更變薄20%，變得更輕巧好攜帶，更容易放入機艙置物櫃，即使箱體變薄，在收納方面仍然講究，將空間利用效率最大化，還有便於取物的前開式設計。29公升容量符合近全球69%航空公司的隨身行李標準，外殼採用50%再生聚碳酸酯，兼顧耐用與環保，最適合短程出國、頻繁出差的族群使用。

此外，CUBO也針對大容量選擇推出Fit-Lite尺寸，89公升的容量平衡空間與便利性，能更容易放入客機、高鐵等置物架。適合中長途旅程，配備5個收納口袋讓各類旅行必需品能夠分類存放。平坦的箱體設計即使在較窄的空間也能輕鬆開啟，內襯可拆卸並機洗，清潔更便利。

American Tourister MAXIVO低調玩色