聽新聞
0:00 / 0:00

三星A5若狹牛、石狗公入饌！「辰」春季割烹套餐新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
酒蒸石狗公。圖／辰日本料理提供
酒蒸石狗公。圖／辰日本料理提供

春日到來，日本料理「辰」以春季櫻花為靈感，由料理長門間賢彥推出「辰映春曦」割烹料理主題，吃得到多款嶄新菜色，以及獨家取得的日本福井縣三星等級「若狹牛」，享受春天時光的海陸旬味。

本季新推出的菜色中，「酒蒸石狗公」以石川縣鮋魚結合帶有淡雅米香的日本清酒，再搭配以沙丁魚熬製的高湯和日本新鮮青海藻，讓整道料理風味甘甜濃郁且具層次感。「螢烏賊醋味噌」嚴選兵庫縣螢烏賊，以鹽水快速烹煮鎖住螢烏賊鮮美風味，再搭配帶有柚子香氣的醋味噌醬，襯托其鮮甜滋味。另外還有「半熟燒小鮪魚」同步登場。

「若狹牛」是日本福井縣品質最高的和牛，每年產量僅600頭，其中獲得三星等級的數量更加珍稀。料理長門嚴選A5 BMS12最高等級、油酸含量55%以上的三星若狹牛前腿肉，以低溫熟成方式呈現「低溫熟成三星若狹牛」，搭配特製無花果紅酒醋醬，交織出酸甜平衡的層次感。同時套餐中還安排「蛤蜊真丈」、「櫻鱒土鍋飯」等不同菜色，全套6,000元起，限時供應至4月中旬。

半熟燒小鮪魚。圖／辰日本料理提供
半熟燒小鮪魚。圖／辰日本料理提供
辰日本料理推出「辰映春曦」春季割烹料理。圖／辰日本料理提供
辰日本料理推出「辰映春曦」春季割烹料理。圖／辰日本料理提供
螢烏賊醋味噌。圖／辰日本料理提供
螢烏賊醋味噌。圖／辰日本料理提供
櫻鱒土鍋飯。圖／辰日本料理提供
櫻鱒土鍋飯。圖／辰日本料理提供
每日手工揉製的新鮮「蛤蜊真丈」。圖／辰日本料理提供
每日手工揉製的新鮮「蛤蜊真丈」。圖／辰日本料理提供
低溫熟成三星若狹牛。圖／辰日本料理提供
低溫熟成三星若狹牛。圖／辰日本料理提供

日本料理 烏賊

延伸閱讀

日本首拆商用核反應爐 濱岡核電廠2號機開始拆除

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

日本小松川高校參訪 與新北淡江高中師生交流

MLB東京開幕戰適逢櫻花季 為日本旅遊業錦上添花

相關新聞

三星A5若狹牛、石狗公入饌！「辰」春季割烹套餐新登場

春日到來，日本料理「辰」以春季櫻花為靈感，由料理長門間賢彥推出「辰映春曦」割烹料理主題，吃得到多款嶄新菜色，以及獨家取得...

有行旅 頂級河輪遊多瑙河

巴爾幹半島是旅行家探索歐洲的最後一塊拼圖，少了它就永遠無法拼湊出完整的歐洲全貌。有行旅安排旅人搭乘全球頂級河輪品牌阿瑪河...

欣葉吃到飽「15人同行2人免費」！16道春季料理新上桌

迎接春天到來，欣葉國際餐飲旗下的「欣葉日本料理」，自即日起推出「春の海幸祭」，提供16款全新主題菜色，讓民眾享受當季食材...

家樂福推法國鍋具集點換購 史上最低門檻銅板價入手

家樂福2025年全新集點換購活動登場，獨家首次引進法國經典鍋具品牌Menastyl，為消費者帶來史上最低門檻的超值換購方...

金秀賢風波延燒！7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳延期

韓星金秀賢風波爭議不斷，7-ELEVEN原定於3月19日開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CITY PRI...

台南旅宿業者推住宿優惠 搶攻4、5月旅遊淡季平日商機

每年4月、5月屬於台灣旅遊淡季，為提升民眾出遊意願，搶攻旅遊觀光商機，台南市政府今年推出「4、5月平日來台南，住1晚送1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。