三星A5若狹牛、石狗公入饌！「辰」春季割烹套餐新登場

春日到來，日本料理「辰」以春季櫻花為靈感，由料理長門間賢彥推出「辰映春曦」割烹料理主題，吃得到多款嶄新菜色，以及獨家取得的日本福井縣三星等級「若狹牛」，享受春天時光的海陸旬味。

本季新推出的菜色中，「酒蒸石狗公」以石川縣鮋魚結合帶有淡雅米香的日本清酒，再搭配以沙丁魚熬製的高湯和日本新鮮青海藻，讓整道料理風味甘甜濃郁且具層次感。「螢烏賊醋味噌」嚴選兵庫縣螢烏賊，以鹽水快速烹煮鎖住螢烏賊鮮美風味，再搭配帶有柚子香氣的醋味噌醬，襯托其鮮甜滋味。另外還有「半熟燒小鮪魚」同步登場。