聽新聞
0:00 / 0:00
三星A5若狹牛、石狗公入饌！「辰」春季割烹套餐新登場
春日到來，日本料理「辰」以春季櫻花為靈感，由料理長門間賢彥推出「辰映春曦」割烹料理主題，吃得到多款嶄新菜色，以及獨家取得的日本福井縣三星等級「若狹牛」，享受春天時光的海陸旬味。
本季新推出的菜色中，「酒蒸石狗公」以石川縣鮋魚結合帶有淡雅米香的日本清酒，再搭配以沙丁魚熬製的高湯和日本新鮮青海藻，讓整道料理風味甘甜濃郁且具層次感。「螢烏賊醋味噌」嚴選兵庫縣螢烏賊，以鹽水快速烹煮鎖住螢烏賊鮮美風味，再搭配帶有柚子香氣的醋味噌醬，襯托其鮮甜滋味。另外還有「半熟燒小鮪魚」同步登場。
「若狹牛」是日本福井縣品質最高的和牛，每年產量僅600頭，其中獲得三星等級的數量更加珍稀。料理長門嚴選A5 BMS12最高等級、油酸含量55%以上的三星若狹牛前腿肉，以低溫熟成方式呈現「低溫熟成三星若狹牛」，搭配特製無花果紅酒醋醬，交織出酸甜平衡的層次感。同時套餐中還安排「蛤蜊真丈」、「櫻鱒土鍋飯」等不同菜色，全套6,000元起，限時供應至4月中旬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言