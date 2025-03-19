欣葉吃到飽「15人同行2人免費」！16道春季料理新上桌
迎接春天到來，欣葉國際餐飲旗下的「欣葉日本料理」，自即日起推出「春の海幸祭」，提供16款全新主題菜色，讓民眾享受當季食材的美好。另外迎接畢業季來，還推出「滿15人2人免費」的謝師宴專案，並再加贈免費餐券。
欣葉日本料理本次的「春の海幸祭」導入永續海鮮採購、綠色飲食、低碳飲食等概念。使用永續捕撈政策的新鮮櫻花蝦，推出結合櫻花蝦與蛋香的「櫻花蝦玉子燒」，另外還有「櫻花蝦藕香文字燒」同步登場。本季並加碼推出「天使紅蝦明太子炙燒握壽司」，將紅蝦搭配明太子醬炙燒，顯現迷人香氣。
同樣新登場的「香椿野菜扇貝冷製」結合當季春野菜、湯葉與扇貝，拌入特製香椿淋醬，展現日本「食春蔬」的儀式感，也吃得到正值時令的特級青花筍。「繽紛小章魚山葵漬」以靜岡的經典料理為出發，嚴選小章魚，搭配山葵漬與多種繽紛蔬菜，風味清爽清新。還有「翠綠芥子盛合」、「野生海菜吻仔魚磯汁煮」「現流小卷鐵人秘醬燒」、「奶香起士扇貝燒」、「五色米果魷魚揚」、海味旬鮮串炸、大地旬鮮串炸」等多種菜色登場，限時供應至5月底。
4月21日至6月30日期間，欣葉日本料理並推出謝師宴優惠專案。平日時段任一餐期用餐，15人同行享2人免費，滿30人享4人免費。另外4月15日前預定成功，當日用餐再送欣葉日本料理晚餐餐券1張。
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