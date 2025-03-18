家樂福推法國鍋具集點換購 史上最低門檻 銅板價入手

家樂福2025年全新集點換購活動登場，獨家首次引進法國經典鍋具品牌Menastyl，為消費者帶來史上最低門檻的超值換購方案，最低銅板價就能入手超值實用鍋具。自3月19日起至5月13日，凡於家樂福單筆消費滿500元即可獲得1點，最低集滿5點即可加價換購，全套共8萬個，換完為止。此外，家樂福更推出超狂的「小額換購」機制，消費者收集指定最高點數後，可用99元超低加價獲得指定鍋具，最低僅市價1折起。

本次換購活動推出法國原裝進口Menastyl鍋具，全系列共8款，包括可拆式手把、3款平煎鍋（20/24/28公分）、2款湯鍋（16/20公分）、28公分炒鍋及24公分多用途鍋。鍋具具備四大特色：可拆式手把設計提升使用靈活度，全系列鍋具都通用；鋁鍛造鍋身輕巧耐磨、搭配強化不沾塗層，料理更省力；獨特鍋型比例設計便於堆疊收納，全套收藏也不占廚房空間；特殊導熱技術適用多種爐具，包括瓦斯爐與電磁爐，讓烹調不受限。

除了全新集點換購活動，家樂福也3月19日也將同步推出「家有超市」線上遊戲，讓會員透過家樂福APP模擬經營超市，解派訂單、完成任務提升等級，解鎖更多商品區域，增加挑戰樂趣，還有機會額外獲得與實體門市結合的兌換與優惠獎勵，吸引顧客天天打開APP。玩家可透過累積積分獲得「扭蛋獎勵」，最高可免費獲得Menastyl鍋具。此外，家樂福與23家品牌合作，提供食品、個人清潔、家電、3C等專屬好康優惠，扭蛋獎勵中獎率高達100%，讓遊戲與購物緊密結合，提升消費互動樂趣與會員黏著度。