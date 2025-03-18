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家樂福推法國鍋具集點換購 史上最低門檻 銅板價入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
可拆式手把全系列鍋具通用，超方便又容易收納。記者黃筱晴／攝影
可拆式手把全系列鍋具通用，超方便又容易收納。記者黃筱晴／攝影

家樂福2025年全新集點換購活動登場，獨家首次引進法國經典鍋具品牌Menastyl，為消費者帶來史上最低門檻的超值換購方案，最低銅板價就能入手超值實用鍋具。自3月19日起至5月13日，凡於家樂福單筆消費滿500元即可獲得1點，最低集滿5點即可加價換購，全套共8萬個，換完為止。此外，家樂福更推出超狂的「小額換購」機制，消費者收集指定最高點數後，可用99元超低加價獲得指定鍋具，最低僅市價1折起。

本次換購活動推出法國原裝進口Menastyl鍋具，全系列共8款，包括可拆式手把、3款平煎鍋（20/24/28公分）、2款湯鍋（16/20公分）、28公分炒鍋及24公分多用途鍋。鍋具具備四大特色：可拆式手把設計提升使用靈活度，全系列鍋具都通用；鋁鍛造鍋身輕巧耐磨、搭配強化不沾塗層，料理更省力；獨特鍋型比例設計便於堆疊收納，全套收藏也不占廚房空間；特殊導熱技術適用多種爐具，包括瓦斯爐與電磁爐，讓烹調不受限。

除了全新集點換購活動，家樂福也3月19日也將同步推出「家有超市」線上遊戲，讓會員透過家樂福APP模擬經營超市，解派訂單、完成任務提升等級，解鎖更多商品區域，增加挑戰樂趣，還有機會額外獲得與實體門市結合的兌換與優惠獎勵，吸引顧客天天打開APP。玩家可透過累積積分獲得「扭蛋獎勵」，最高可免費獲得Menastyl鍋具。此外，家樂福與23家品牌合作，提供食品、個人清潔、家電、3C等專屬好康優惠，扭蛋獎勵中獎率高達100%，讓遊戲與購物緊密結合，提升消費互動樂趣與會員黏著度。

為讓會員更快累積換購點數，入手喜愛的鍋具，家樂福這不藏私透露「快速集點」祕技，第一波自3月19日至4月1日，凡購買指定13款大小家電與3C商品，單筆消費滿500元可額外獲得1點電子貼紙（1000元贈2點，單筆最高贈50點）；購買指定23家品牌食品與個人清潔用品，單筆滿100元亦可獲得1點。家樂福表示，本檔活動太超值，預計4月初就有可能被換購一空，會員們手腳要快。

完成App任務有機會額外獲得與實體門市結合的兌換與優惠獎勵。圖／家樂福提供
完成App任務有機會額外獲得與實體門市結合的兌換與優惠獎勵。圖／家樂福提供
法國原裝進口Menastyl鍋具，全系列共8款，滿足各式煎煮需求。記者黃筱晴／攝影
法國原裝進口Menastyl鍋具，全系列共8款，滿足各式煎煮需求。記者黃筱晴／攝影
「快速集點」祕技，購買指定23家品牌食品與個人清潔用品，單筆滿100元亦可獲得1點。記者黃筱晴／攝影
「快速集點」祕技，購買指定23家品牌食品與個人清潔用品，單筆滿100元亦可獲得1點。記者黃筱晴／攝影
家樂福3月19日將推出「家有超市」線上遊戲，鼓勵會員天天上線搶優惠。圖／家樂福提供
家樂福3月19日將推出「家有超市」線上遊戲，鼓勵會員天天上線搶優惠。圖／家樂福提供
16～28公分多種規格鍋具，滿足不同料理需求。記者黃筱晴／攝影
16～28公分多種規格鍋具，滿足不同料理需求。記者黃筱晴／攝影
特殊導熱技術適用多種爐具，包括瓦斯爐與電磁爐，外出露營野炊也很方便。記者黃筱晴／攝影
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品牌 家樂福

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