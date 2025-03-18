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金秀賢風波延燒！7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳延期
韓星金秀賢風波爭議不斷，7-ELEVEN原定於3月19日開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CITY PRIMA精品咖啡主題杯也受到影響，雖然至今7-ELEVEN尚無正式回應，但社群上已有網友爆料「聯名取消」、「延期開賣」，引發熱議。
金秀賢近日遭到韓國YouTube「橫豎研究所」爆料，曾與已故女星金賽綸交往6年，之後更牽扯出7億韓元的債務，不僅人設崩塌，不少品牌紛紛開始切割，與G-Dragon合作的綜藝節目《Good Day》製作單位昨天也發出聲明將緊急刪減節目中金秀賢的鏡頭。
7-ELEVEN原本計畫在3月底登場的「高雄櫻花季」邀請金秀賢獻唱、舉辦粉絲見面會，並於3月19日起開賣印有金秀賢包裝的3款精品級鮮食、CITY PRIMA精品咖啡也預計推出金秀賢主題杯，後續還有周邊小物集點活動等，不過隨著金秀賢負面話題愈演愈烈，一系列計畫目前都成了未知數。
社群平台網友爆料金秀賢與7-ELEVEN聯名取消，也有人發現原本張貼在門市的海報已悄悄消失，不少網友「終於！」、「撐到現在也夠晚了」、「原本超期待新的菲力牛義大利麵」；不過也有店員留言說「目前只有說延期，沒有正式取消喔，我知道的就這些」。
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