快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

聽新聞
0:00 / 0:00

金秀賢風波延燒！7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳延期

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
金秀賢風波爭議不斷，原先計畫在3月19日開賣的7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳出可能延期。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢風波爭議不斷，原先計畫在3月19日開賣的7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳出可能延期。圖／7-ELEVEN提供

韓星金秀賢風波爭議不斷，7-ELEVEN原定於3月19日開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CITY PRIMA精品咖啡主題杯也受到影響，雖然至今7-ELEVEN尚無正式回應，但社群上已有網友爆料「聯名取消」、「延期開賣」，引發熱議。

金秀賢近日遭到韓國YouTube「橫豎研究所」爆料，曾與已故女星金賽綸交往6年，之後更牽扯出7億韓元的債務，不僅人設崩塌，不少品牌紛紛開始切割，與G-Dragon合作的綜藝節目《Good Day》製作單位昨天也發出聲明將緊急刪減節目中金秀賢的鏡頭。

7-ELEVEN原本計畫在3月底登場的「高雄櫻花季」邀請金秀賢獻唱、舉辦粉絲見面會，並於3月19日起開賣印有金秀賢包裝的3款精品級鮮食、CITY PRIMA精品咖啡也預計推出金秀賢主題杯，後續還有周邊小物集點活動等，不過隨著金秀賢負面話題愈演愈烈，一系列計畫目前都成了未知數。

社群平台網友爆料金秀賢與7-ELEVEN聯名取消，也有人發現原本張貼在門市的海報已悄悄消失，不少網友「終於！」、「撐到現在也夠晚了」、「原本超期待新的菲力牛義大利麵」；不過也有店員留言說「目前只有說延期，沒有正式取消喔，我知道的就這些」。

金秀賢風波爭議不斷，原先計畫在3月19日開賣的7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳出可能延期。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢風波爭議不斷，原先計畫在3月19日開賣的7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳出可能延期。圖／7-ELEVEN提供

社群

延伸閱讀

金秀賢人設崩壞！網翻出昔合作鄧紫棋「3不政策防炒作」：過分了

懶人包／金秀賢與金賽綸事件時間軸整理　牽扯7億元金錢問題

被抹黑成殺人兇手！金秀賢公司火大「狂發12頁聲明」

朴敘俊衰遭捲入！金秀賢人設全垮 韓YTR牽拖1事網罵翻

相關新聞

金秀賢風波延燒！7-ELEVEN跨界合作鮮食、咖啡杯傳延期

韓星金秀賢風波爭議不斷，7-ELEVEN原定於3月19日開賣與金秀賢跨界合作的自有品牌「星級饗宴」鮮食、CITY PRI...

台南旅宿業者推住宿優惠 搶攻4、5月旅遊淡季平日商機

每年4月、5月屬於台灣旅遊淡季，為提升民眾出遊意願，搶攻旅遊觀光商機，台南市政府今年推出「4、5月平日來台南，住1晚送1...

僅17間客房！瀨戶內海最美漂浮旅宿 可樂旅遊獨家開賣

看好日本的高端旅遊市場，擁有超過40年歷史、長期深耕日本的可樂旅遊，將於2025年度推出日本「海洋」及「鐵道」的兩大指標...

ChargeSPOT攜手怪奇事物所推聯名行動電源 借電抽好禮

數位時代不只資訊焦慮，「電量焦慮」也是許多現代人經常遇到的問題。ChargeSPOT自2019年推出服務以來，已在全台部...

隱藏版「澳洲式早午餐」現身東區 Ricotta蛋糕太銷魂

睽違早午餐戰場多時，台北東區長青樹清酒吧「花酒蔵（Aplus Dining Sake Bar）」宣布推出澳洲式早午餐系列...

2024桃機美食嘉年華 13餐飲品牌榮獲「首FOOD」肯定

機場公司今天舉行2024「桃機好FOOD有 五星美食探險去」美食嘉年華頒獎典禮，揭曉Google Maps旅客評比活動獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。